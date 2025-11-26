Dziś rejestracja samochodu jest dość prostą procedurą. Nabywca powinien odwiedzić wydział komunikacji w swoim urzędzie gminy i przynieść ze sobą m.in.. dowód własności pojazdu. W przypadku nowych samochodów jest to najczęściej papierowa faktura od dealera samochodów. Jeśli tylko spełnia wszystkie warunki faktury VAT, a inne dokumenty też się zgadzają – pojazd zostaje zarejestrowany.

Gdy 1 lutego 2026 r. ruszy Krajowy System e-Faktur, procedura może się nieco zmienić. Jedyną legalnie dopuszczalną formą faktury VAT będzie dokument elektroniczny umieszczony w KSeF, choć dla konsumentów nieprowadzących biznesu pozostawiono możliwość wystawiania faktur jak dotychczas. W przepisach o e-fakturach dopuszczono możliwość wystawiania tzw. wizualizacji faktur na papierze. Będą one zawierały m.in. graficzny kod QR, który będzie służył do weryfikacji faktury w tym systemie. Jednak ten wydruk nie będzie fakturą jako taką.