Najpierw towar, potem faktura. Jak to zaksięgować?

Ministerstwo Finansów wytłumaczyło zasady księgowania zakupów na podstawie nowego, obowiązującego od 1 stycznia 2026 r., rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Wyjaśnienia resortu znajdziemy w systemie Eureka pod numerami 670629 i 671795.

Chodzi o par. 9 nowego rozporządzenia. Stanowi, że jeśli towar handlowy, którego zakup jest dokumentowany fakturą, został dostarczony przed jej otrzymaniem, należy sporządzić jego szczegółowy opis. Zapis w księdze jest dokonywany na podstawie tego opisu. Powinien zostać połączony z nadesłaną później fakturą. Jeśli nie jest to faktura papierowa, przedsiębiorca uzupełnia opis o jej numer, a jeśli została wystawiona w KSeF – o numer identyfikujący ją w tym systemie. Gdy przedsiębiorca otrzymał fakturę przed dniem zapisu w księdze, dokonuje go na podstawie faktury, a opis do niej dołącza.