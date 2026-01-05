Rzeczpospolita
KSeF od 1 lutego także dla małych firm. Muszą do niego wchodzić po faktury zakupowe

Choć KSeF na początku ma być obowiązkowy tylko dla największych firm, nie unikną go też najmniejsze. Muszą bowiem od tych dużych odbierać w nowym systemie faktury zakupowe, tzw. ustrukturyzowane. Zwykłej już nie dostaną.

Publikacja: 05.01.2026 05:45

Foto: Adobe Stock

Przemysław Wojtasik

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie będą etapy wdrażania systemu KSeF i kogo obejmą?
  • Dlaczego małe firmy muszą przygotować się na wprowadzenie KSeF wcześniej niż pierwotnie zakładano?
  • Jak duże przedsiębiorstwa będą obsługiwać faktury w systemie KSeF po 1 lutego 2026 roku?
  • Jakie są wyjątki od obowiązku korzystania z KSeF do końca 2026 roku?
  • Jakie nowe obowiązki dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego wynikają z wprowadzenia KSeF?
Od 1 lutego 2026 r. nie dostaniesz już faktury w pliku PDF albo papierowej, wszystkie będą w formacie XML i trafią do KSeF. Aby je odebrać, musisz mieć do niego dostęp. Takie informacje duże firmy, np. telekomunikacyjne czy leasingowe, wysyłają swoim biznesowym klientom. Także tym małym, dla których KSeF ma się stać obowiązkowy dopiero w 2027 r.

– Zgodnie z przepisami najmniejsi przedsiębiorcy powinni wystawiać faktury sprzedażowe w KSeF dopiero od 1 stycznia 2027 r. Ale w praktyce muszą do niego wchodzić już od 1 lutego 2026 r. Będą bowiem musieli ściągać z nowego systemu faktury zakupowe wystawiane przez duże firmy – mówi Maciej Dybaś, doradca podatkowy, partner w Crido.

