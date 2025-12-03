Rzeczpospolita
Leasing samochodu nadal w podatkowych kosztach. Ale korzyści będzie mniej

Przedsiębiorcy stracą na nowych zasadach rozliczania leasingowanych samochodów. Wprawdzie raty ze starych umów zostają w podatkowych kosztach, ale będą to mniejsze kwoty niż teraz.

Publikacja: 03.12.2025 04:32

Foto: Adobe Stock

Przemysław Wojtasik

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Ile będzie wynosił od stycznia 2026 r. limit podatkowych kosztów dla leasingowanych aut?
  • Jaki wpływ na limit będzie miała emisja CO2 leasingowanego samochodu?
  • Ile firmy stracą na zmianach?
Od 1 stycznia 2026 r. pogarszają się zasady rozliczania leasingowanych aut. Limit podatkowych kosztów wyniesie bowiem tylko 100 tys. zł, a nie 150 tys. zł (jak teraz). A co wtedy, gdy te 100 tys. zł już wykorzystaliśmy, czy nie będziemy mieli w ogóle prawa do kosztów? – pytają zaniepokojeni przedsiębiorcy. Uspokajamy – podatkowe koszty nadal będą, tyle że mniejsze.

Opłaty leasingowe w kosztach: co się zmienia w PIT i CIT?

