Aktualizacja: 03.12.2025 05:27 Publikacja: 03.12.2025 04:32
Foto: Adobe Stock
Od 1 stycznia 2026 r. pogarszają się zasady rozliczania leasingowanych aut. Limit podatkowych kosztów wyniesie bowiem tylko 100 tys. zł, a nie 150 tys. zł (jak teraz). A co wtedy, gdy te 100 tys. zł już wykorzystaliśmy, czy nie będziemy mieli w ogóle prawa do kosztów? – pytają zaniepokojeni przedsiębiorcy. Uspokajamy – podatkowe koszty nadal będą, tyle że mniejsze.
Większość świadczeń świątecznych dla pracowników – np. paczki, premie czy spotkania integracyjne – można rozlicz...
Przepisy nie regulują wprost zasad wykorzystania prywatnego auta elektrycznego na potrzeby firmy – w podróżach s...
Jeśli pracownik w całości i w sposób udokumentowany pokrywa koszt użytkowania udostępnionego mu firmowego roweru...
Przedsiębiorca może odliczyć VAT z faktur na wyżywienie i leczenia psa, który pilnuje firmy. Nawet jak ma ją w d...
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
Ulga B+R zachęca do prowadzenia prac nad nowymi rozwiązaniami, a IP Box ma promować ich komercjalizację.
Robotyzacja procesów budowlanych przestała być futurystyczną wizją. Staje się realnym narzędziem, które można zastosować tu i teraz. Na współczesnym placu budowy rola człowieka będzie się zmieniać – mówi Mirosław Rzeszutko, Head of Product Management w firmie wienerberger.
