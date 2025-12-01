Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Elekryczny rower dla pracownika nie stanowi jego przychodu. Interpretacja KIS

Jeśli pracownik w całości i w sposób udokumentowany pokrywa koszt użytkowania udostępnionego mu firmowego roweru (w tym elektrycznego), to nie powstaje po jego stronie przychód podatkowy.

Publikacja: 01.12.2025 04:40

Ekologiczna mobilność daje korzyści firmie i pracownikom

Ekologiczna mobilność daje korzyści firmie i pracownikom

Foto: Adobe Stock

Joanna Szulc

Tak uznał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 25 sierpnia 2025 r. (0114-KDIP3-2.4011.536.2025.3.JM).

Wnioskodawcą, który zwrócił się do dyrektora KIS, była spółka prowadząca działalność w zakresie organizacji konferencji i wydarzeń korporacyjnych. Spółka planowała wdrożyć program udostępniania pracownikom rowerów i rowerów elektrycznych (z ograniczeniem prędkości do 25 km/h) w ramach długoterminowej umowy najmu z zewnętrznym podmiotem. Kluczowym elementem programu było założenie, że rowery te miały służyć pracownikom zarówno do celów służbowych, jak i prywatnych. Aby pokryć koszty najmu spółka zamierzała pomniejszać wynagrodzenie każdego zainteresowanego pracownika o kwotę odpowiadającą pełnemu kosztowi najmu danego roweru. Formalnie miało to być uregulowane aneksem do umowy o pracę, a potrącone środki miały być w całości przekazywane firmie leasingowej. Spółka wskazywała, że program ma na celu zwiększenie efektywności pracy, poprawę kondycji zdrowotnej pracowników oraz budowanie pozytywnego wizerunku firmy. Koszty te miały być finansowane z bieżących środków obrotowych spółki (spółka najpierw będzie opłacać fakturę za najem z bieżących środków obrotowych, a dopiero w późniejszym terminie będzie obniżała wynagrodzenie pracowników), nie zaś z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Spółka planowała również prowadzić imienne listy pracowników korzystających z rowerów.

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Święta w firmie – co można rozliczyć w kosztach
PIT - Koszty uzyskania przychodu i ulgi
Święta w firmie – co można rozliczyć w kosztach
Czy fiskus zmienił zdanie w sprawie prywatnych elektryków w firmie
PIT - Koszty uzyskania przychodu i ulgi
Czy fiskus zmienił zdanie w sprawie prywatnych elektryków w firmie
Pies obrońcą domowej firmy? Fiskus zmienia interpretację
PIT - Koszty uzyskania przychodu i ulgi
Pies obrońcą domowej firmy? Fiskus zmienia interpretację
Ulga B+R zachęca do prowadzenia prac nad nowymi rozwiązaniami, a IP Box ma promować ich komercjaliza
PIT - Koszty uzyskania przychodu i ulgi
Jak wdrożyć w przedsiębiorstwie i rozliczyć ulgę IP BOX?
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Materiał Promocyjny
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Fiskus niechętny trującym autom. Interpretacja dyrektora KIS
PIT - Koszty uzyskania przychodu i ulgi
Fiskus niechętny trującym autom. Interpretacja dyrektora KIS
Reklama
Reklama
e-Wydanie