Dzięki realizowanemu ze środków KPO programowi „NaszEAuto” można jeszcze otrzymać wsparcie finansowe w przypadku zakupu, leasingu lub wynajmu długoterminowego nowych zeroemisyjnych pojazdów elektrycznych kategorii M1, M2 oraz N1. Celem programu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia paliw emisyjnych w transporcie. O dofinansowanie mogą ubiegać się m.in. NGO, parki narodowe, jednostki samorządowe, szkoły, placówki opiekuńcze i placówki medyczne. Wnioski można składać do 30 kwietnia 2026 r. lub do wyczerpania środków. Budżet programu został ostatnio zmniejszony i branża motoryzacyjna prognozuje, że pieniądze skończą się dużo wcześniej. Nie będzie zatem dofinansowania do elektryków, natomiast od 1 stycznia będą wyższe niż dla aut spalinowych limity amortyzacji.

O samochodach elektrycznych piszemy także w dzisiejszym dodatku. Przepisy nie regulują wprost zasad wykorzystania prywatnego auta elektrycznego na potrzeby pracodawcy i zwrotu związanych z tym kosztów, co budzi wątpliwości w kontekście zwolnienia tego świadczenia z PIT. Do niedawna organy podatkowe dość jednolicie podchodziły do kwestii, interpretując przepisy korzystnie dla podatników. Niedawne stanowisko ministra finansów spowodowało jednak niepewność i niepokój u pracodawców. Czy fiskus zmienił zdanie w sprawie prywatnych elektryków w firmie? Szczegóły w artykule pt. „Czy fiskus zmienił zdanie w sprawie prywatnych elektryków w firmie”.

W firmie można korzystać także z elektrycznego roweru. O tym, jakie są skutki podatkowe pokrywania przez pracowników kosztów użytkowania udostępnionych im przez pracodawcę firmowych rowerów (w tym elektrycznych), piszemy w tekście pt. „Ekologiczna mobilność daje korzyści firmie i pracownikom”.

Zapraszam do lektury Tygodnika Podatników.