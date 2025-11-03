4 listopada, czyli już jutro wchodzą w życie dwie niezbyt obszerne, ale bardzo istotne dla podatników nowelizacje ustawy Ordynacja podatkowa. Obie zmiany są elementami pakietu deregulacyjnego przygotowanego przez zespół działający pod przewodnictwem Rafała Brzoski. Celem tych zmian jest eliminacja zbędnych procedur administracyjnych, zmniejszenie obciążeń podatników, zwiększenie efektywności i sprawności działania organów podatkowych oraz zwiększenie przejrzystości systemu podatkowego.

Pierwsza nowelizacja zakłada, że odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych nie nalicza się w przypadku niezakończenia kontroli podatkowej albo kontroli celno-skarbowej w terminie sześciu miesięcy od dnia jej wszczęcia – za okres od dnia następnego po upływie tego terminu do dnia jej zakończenia. Ustawa zawiera kilka wyjątków, ponieważ do tego terminu i tego okresu nie wlicza się m.in. terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności czy okresów opóźnień spowodowanych z winy strony lub jej przedstawiciela albo z przyczyn niezależnych od organu. Nowe przepisy będą również stosowane do kontroli podatkowych i kontroli celno-skarbowych, wszczętych w okresie sześciu miesięcy przed dniem wejścia w życie nowelizacji, a więc przed 4 listopada. Zmiana ma na celu zmobilizowanie organów do sprawnego działania i szybkiego kończenia kontroli podatkowych i celno-skarbowych. Ma także uwolnić podatników od finansowych konsekwencji przedłużających się kontroli.

Druga zmiana wprowadza domniemanie niewinności podatnika. Według nowych przepisów niedające się usunąć wątpliwości dotyczące stanu faktycznego mają być rozstrzygane na korzyść podatnika. Dotyczy to sytuacji, w których fiskus nie jest pewien, jakie były rzeczywiste okoliczności zdarzenia. Piszemy o tym w artykule pt. „Fiskus musi udowodnić działanie w złej wierze”.

Zapraszam do lektury Tygodnika Podatników.