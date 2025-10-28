Aktualizacja: 28.10.2025 07:20 Publikacja: 28.10.2025 05:05
Foto: Adobe Stock
Obawiam się, że przełomu nie będzie. Mamy już w ordynacji zasadę „in dubio pro tributario”, dotyczącą wątpliwości co do stanu prawnego i interpretowania go na korzyść podatnika. Jednak z moich doświadczeń wynika, że najczęściej organy skarbowe nie mają wątpliwości ani co do prawa, ani co do faktów.
Czytaj więcej
Długie kontrole i niejasny stan faktyczny w postępowaniu będą mniej uciążliwe dla podatników. Sej...
To prawda. Należy docenić taki pomysł i jego wprowadzenie. Ale z innych, już od dawna obowiązujących przepisów, wynika, że organ skarbowy powinien starannie zbadać okoliczności sprawy i obiektywnie przeanalizować materiał dowodowy. To podstawowe reguły postępowania podatkowego, określone w ordynacji podatkowej. Gdyby rzeczywiście tych reguł organy zawsze przestrzegały, może wydawałyby mniej decyzji krzywdzących podatników, a takie propozycje nowelizacyjne nie byłyby potrzebne.
Sama idea jest zrozumiała i słuszna. Jednak zwróćmy uwagę na sformułowanie tego przepisu. Są tam wyjątki. Jeden z nich dotyczy sytuacji, gdy „sprzeciwia się temu ważny interes publiczny, w tym istotny interes państwa”. Organ skarbowy zawsze może powiedzieć, że takim interesem jest na przykład zwalczanie przestępstw karuzelowych, skutkujących uszczupleniami w VAT. I nawet jeśli będą wątpliwości, czy dany podatnik rzeczywiście w takim przestępstwie uczestniczył, to organ może uznać, że przecież ważny interes publiczny przemawia za tym, by prawo i fakty interpretować na korzyść Skarbu Państwa, a nie podatnika.
Czytaj więcej
Przepis umożliwiający sztuczne wydłużanie przedawnienia podatków trzeba usunąć – tak chce zarówno...
A ja znam przypadki, w których urzędnicy reagowali tak: skoro to tak starannie dokumentujecie, to tym gorzej dla was. Bo to sugeruje, że liczycie się z możliwością postawienia wam zarzutów udziału w przestępstwie i być może rzeczywiście w tym przestępstwie uczestniczycie.
To kwestia nie tylko przepisów, ale też budowania wzajemnego zaufania. To się da osiągnąć, jeśli obie strony – i podatnicy i organy skarbowe – będą starały się działać uczciwie. Wiele zmieniło się na lepsze w ostatnich latach, gdy administracja skarbowa zaczęła korzystać z nowoczesnych narzędzi, pomagających sprawniej typować podmioty do kontroli. Pozytywnym przykładem jest też pilotażowy program współdziałania, który przynosi wymierne korzyści nie tylko jego uczestnikom. W ten sposób kontrole częściej trafiają tam, gdzie są rzeczywiste nieprawidłowości, a rzetelni podatnicy mogą liczyć na dialog i współpracę z fiskusem.
Oczywiście, że nie buduje. Takie przypadki powinny być zwalczane przez samą administrację skarbową. Jednak dotykamy tu również trudnego problemu kadr w skarbowości. Bo nowoczesnymi narzędziami elektronicznymi niewiele się zdziała, jeśli nie będzie w Krajowej Administracji Skarbowej osób naprawdę kompetentnych. Mam tu na myśli nie tylko znajomość prawa podatkowego, ale też zrozumienie procesów biznesowych, tego w jaki sposób przedsiębiorca podejmuje decyzje, jak może działać na rynku, a jak nie. Im więcej takich osób będzie w KAS, tym mniej będzie wydawanych błędnych, niesprawiedliwych decyzji. Co więcej, urzędnik nie może się bać wydawania decyzji na korzyść podatnika, nawet gdy ma wątpliwości co do stanu prawnego czy faktycznego. A przecież nieraz tenże urzędnik ma świadomość, że gdy wyda taką korzystną decyzję, przyjdą do niego różne służby, które zarzucą mu działanie na szkodę Skarbu Państwa lub inne przewinienia. To też się musi zmienić od strony całego systemu administracji podatkowej. Dopiero wtedy przepisy o domniemaniu uczciwości podatników będą mogły w praktyce zadziałać.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Obawiam się, że przełomu nie będzie. Mamy już w ordynacji zasadę „in dubio pro tributario”, dotyczącą wątpliwości co do stanu prawnego i interpretowania go na korzyść podatnika. Jednak z moich doświadczeń wynika, że najczęściej organy skarbowe nie mają wątpliwości ani co do prawa, ani co do faktów.
Projekt przyjęty przez Sejm zakłada, że fundacje rodzinne będą mogły wynajmować swoje nieruchomości tylko na cel...
Wielu kierowców marzy o jednej oponie zimowej, która sprawdzi się w każdych warunkach – od śniegu po mokry asfalt, od miejskich ulic po autostrady. Goodyear, tworząc model UltraGrip Performance 3, postanowił zbliżyć się do tego ideału, łącząc w jednej konstrukcji cechy, których zazwyczaj trzeba szukać w różnych produktach.
Od 1 stycznia przyszłego roku zmienią się zasady limitowania wysokości odpisów amortyzacyjnych od samochodów oso...
Ograniczenia w zbywaniu majątku przez fundacje rodzinne będą dotyczyły tylko mienia wnoszonego po 31 grudnia 202...
Gdy kontrola u podatnika będzie się przedłużała, to nie zapłaci on odsetek od podatków za czas tej kontroli. To...
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
Jak LegalTech i AI realnie zmieniają pracę prawnika – od automatyzacji dokumentów i analizy danych po obsługę klienta i przygotowanie do procesów sądowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas