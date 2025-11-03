Faktura może czasem zniszczyć firmę

Każdy przedsiębiorca, prowadząc swój biznes, wystawia faktury. Jest to podstawowe „narzędzie” rozliczeniowe w relacjach gospodarczych, które stanowi dowód na to, że dana transakcja faktycznie miała miejsce. Rozróżniamy faktury papierowe, elektroniczne, a od momentu wejścia w życie Krajowego Systemu e-Faktur – również ustrukturyzowane. Każda z nich – niezależnie od formy – musi posiadać określone przez przepisy elementy – zarówno obligatoryjne, jak i fakultatywne.

Wprawdzie przepisy ustaw podatkowych regulują wspomniane kwestie, jednak żaden z nich nie określa, kto w ramach danej organizacji jest uprawniony do wystawiania faktur ani czy istnieją w tym zakresie jakiekolwiek ograniczenia. Czy może to robić każdy pracownik, czy tylko właściciel lub członek zarządu upoważniony do reprezentacji spółki?