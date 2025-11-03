Reklama
Faktura może czasem zniszczyć firmę

Jeśli organy ścigania ustalą, że dana faktura nie dokumentuje faktycznego zdarzenia gospodarczego, została podrobiona, przerobiona lub zawiera nieprawidłową stawkę podatku, to takie działanie może być uznane za przestępstwo fakturowe.

Publikacja: 03.11.2025 05:50

Foto: Adobe Stock

Dominika Kasińska, Julia Cebula

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie są potencjalne konsekwencje wystawiania faktur niezgodnych z rzeczywistością?
  • Jak przepisy prawne definiują i penalizują przestępstwa fakturowe?
  • Kto może ponosić odpowiedzialność za błędy w fakturach w kontekście przepisów karnych?
  • Jakie strategie stosują organy ścigania w postępowaniach dotyczących fałszerstw faktur?
  • Jakie działania prewencyjne mogą pomóc w minimalizowaniu ryzyka związanego z fałszerstwami faktur?
Każdy przedsiębiorca, prowadząc swój biznes, wystawia faktury. Jest to podstawowe „narzędzie” rozliczeniowe w relacjach gospodarczych, które stanowi dowód na to, że dana transakcja faktycznie miała miejsce. Rozróżniamy faktury papierowe, elektroniczne, a od momentu wejścia w życie Krajowego Systemu e-Faktur – również ustrukturyzowane. Każda z nich – niezależnie od formy – musi posiadać określone przez przepisy elementy – zarówno obligatoryjne, jak i fakultatywne.

Wprawdzie przepisy ustaw podatkowych regulują wspomniane kwestie, jednak żaden z nich nie określa, kto w ramach danej organizacji jest uprawniony do wystawiania faktur ani czy istnieją w tym zakresie jakiekolwiek ograniczenia. Czy może to robić każdy pracownik, czy tylko właściciel lub członek zarządu upoważniony do reprezentacji spółki?

