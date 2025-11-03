Reklama
Spółdzielnia wystawi fakturę na małżonka - przedsiębiorcę

Jeżeli lokal użytkowy służy wykonywaniu działalności gospodarczej przez jednego z małżonków, to prawidłowe będzie ujęcie przez spółdzielnię na fakturach za eksploatację i utrzymanie tego lokalu danych firmy tego małżonka, który jest przedsiębiorcą.

Publikacja: 03.11.2025 04:30

Foto: Adobe Stock

Katarzyna Narejko-Woźniak

Tak wynika z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13 czerwca 2025 r. (0112-KDIL1-2.4012.194.2025.1.BS).

Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej wystąpiła spółdzielnia mieszkaniowa, która w swoich zasobach posiada lokale użytkowe na zasadach prawa odrębnej własności oraz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Właściciele jednego z lokali użytkowych, będący małżeństwem, zgłosili się do spółdzielni z prośbą o wystawienie faktury VAT zawierającej numer NIP i nazwę firmy jednego z małżonków. W akcie notarialnym dotyczącym lokalu brak jest zarówno informacji, że lokal będzie przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej, jak też, że nabycie lokalu nastąpiło dla celów prowadzenia działalności gospodarczej któregoś z małżonków.

