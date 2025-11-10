Aktualizacja: 10.11.2025 12:36 Publikacja: 10.11.2025 06:00
Nowe cyfrowe obowiązki w PIT
Foto: Adobe Stock
Podatnicy PIT będą mieli obowiązek prowadzenia: ksiąg rachunkowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów, ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w postaci elektronicznej. Będą także musieli przesyłać te dokumenty po zakończeniu roku w formie ustrukturyzowanej naczelnikowi urzędu skarbowego. Od 2026 r. obowiązek ten będzie dotyczył podatników PIT, którzy składają JPK_V7M, czyli JPK_VAT za okresy miesięczne. Obowiązek ten obejmie pozostałych podatników PIT, w tym zobowiązanych do składania JPK_V7K, czyli JPK_VAT za okresy kwartalne, od 2027 r. W kolejnym roku podatnicy ci będą także musieli przesłać do urzędu skarbowego JPK_PIT w terminie złożenia rocznego zeznania. Podmioty, na które nałożono te obowiązki, będą mogły skorzystać z interaktywnych formularzy udostępnionych przez MF, umożliwiających cyfrowe przesyłanie ww. dokumentów. Ministerstwo zapowiada, że udostępnienie tych formularzy nastąpi pod koniec grudnia br.
Zmiany na 2026 rok to nie tylko nowe przepisy, ale także limity, które decydują o obowiązkach wobec fiskusa. W przyszłym roku będą obowiązywać niższe limity decydujące m.in. o posiadaniu statusu małego podatnika i o prawie do składania kwartalnych deklaracji VAT przez podatników opodatkowanych estońskim CIT, o czym piszemy w artykule pt. "Niższe limity podatkowe w 2026 r.".
Zmiany szykują się także w przepisach o PIP. Projekt zakłada spore ułatwienia w kwestionowaniu przez inspektorów umów o współpracy, co oznacza dla obu stron duże ryzyka w zakresie rozliczeń z fiskusem i z ZUS. Więcej na ten temat w tekście: "Na co zwracać uwagę „podatkowo” w umowie B2B".
Zapraszam do lektury Tygodnika Podatników.
