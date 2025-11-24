Aktualizacja: 24.11.2025 11:31 Publikacja: 24.11.2025 06:00
Zwolnienie z VAT z wyższym limitem
Podatnik, który w 2025 r. przekroczy 200 tys. zł przychodu, ale nie przekroczy 240 tys. zł, może wrócić do zwolnienia z VAT po 1 stycznia 2026 r. Dotyczy to również przedsiębiorców, którzy założyli działalność w 2025 r. W ich przypadku limit liczy się proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności w danym roku. Ustawa o podatku od towarów i usług wymienia przy tym rodzaje transakcji, których nie uwzględnia się w limicie sprzedaży (m.in. sprzedaży towarów i usług zwolnionych przedmiotowo z VAT, z wyjątkiem m.in. transakcji związanych z nieruchomościami czy sprzedaży towarów, które są zaliczane do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji), a także rodzaje towarów i usług, których sprzedaż (świadczenie) przez podatnika wyklucza możliwość skorzystania przez niego ze zwolnienia. Zwolnienie z VAT to z jednej strony brak konieczności rozliczania tego podatku, a więc m.in. brak obowiązku przesyłania JPK_VAT z deklaracją. Z drugiej strony wybór zwolnienia oznacza brak możliwości odliczenia VAT z faktur zakupowych. Każdy podatnik, który nie przekracza limitu, ma wybór czy skorzystać ze zwolnienia i zanim podejmie decyzję powinien przeanalizować co mu się bardziej opłaca.
Podatnicy mają także możliwość wyboru odnośnie do estońskiego CIT, czyli ryczałtu od dochodów spółek. Taka forma opodatkowania umożliwia odroczenie zapłaty podatku od zysków do momentu ich wypłaty wspólnikom. Kto może wybrać taką formę opodatkowania i kiedy przejście na estoński CIT jest korzystne dla firmy? Piszemy o tym w artykule pt. „Czy estoński CIT to dobry wybór”.
