Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Odpowiedzialność za przestępstwa skarbowe – czy winny zawsze się znajdzie?

Większość czynów zabronionych przez kodeks karny skarbowy można popełnić wyłącznie umyślnie, a sprawcy musi zostać przypisana wina. Innymi słowy, bez winy nie ma sprawcy przestępstwa skarbowego.

Publikacja: 24.11.2025 05:10

Odpowiedzialność za przestępstwa skarbowe – czy winny zawsze się znajdzie?

Odpowiedzialność za przestępstwa skarbowe – czy winny zawsze się znajdzie?

Foto: Adobe Stock

Dominika Kasińska

SPIS TREŚCI

  1. Przestępstwo skarbowe – czy zawsze musi być winny
  2. Uchylanie się od opodatkowania
  3. Oszustwo podatkowe
  4. Nierzetelność dokumentów
  5. Kto może być sprawcą przestępstwa skarbowego

Przepisy kodeksu karnego skarbowego (k.k.s.) nie tylko regulują, jakie zachowania wyczerpują znamiona przestępstw i wykroczeń skarbowych, ale także określają przesłanki przypisania określonej osobie odpowiedzialności za taki czyn. Odpowiedzialności karnej za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe podlega ten, kto popełnia czyn społecznie szkodliwy, zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia.

Przestępstwo skarbowe zostało zdefiniowane w art. 53 § 2 k.k.s. jako czyn zabroniony przez k.k.s. pod groźbą kary grzywny w stawkach dziennych, kary ograniczenia wolności lub kary pozbawienia wolności. Z kolei wykroczeniem skarbowym zgodnie z art. 53 § 3 k.k.s. jest czyn zabroniony przez k.k.s. pod groźbą kary grzywny określonej kwotowo, jeżeli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej albo wartość przedmiotu czynu nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w czasie jego popełnienia. Wykroczeniem skarbowym jest także inny czyn, jeżeli kodeks tak stanowi.

Pozostało jeszcze 93% artykułu

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Działalność niezależnego agenta nie kreuje zakładu podatkowego
Prawo podatkowe
Działalność niezależnego agenta nie kreuje zakładu podatkowego
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Advertisement
Czynności sprawdzające – zakres, procedury i skutki dla przedsiębiorców
Prawo podatkowe
Czynności sprawdzające – zakres, procedury i skutki dla przedsiębiorców
Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności – kiedy i dlaczego się opłaca
Prawo podatkowe
Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności – kiedy i dlaczego się opłaca
Reforma KAS ułatwiła fiskusowi zaglądanie do kont bankowych? Zapadł ważny wyrok
Prawo podatkowe
Reforma KAS ułatwiła fiskusowi zaglądanie do kont bankowych? Zapadł ważny wyrok
Jak budować strategię cyberodporności
Materiał Promocyjny
Jak budować strategię cyberodporności
Kiedy do firmy może zapukać prokurator
Prawo podatkowe
Kiedy do firmy może zapukać prokurator
Reklama
Reklama
e-Wydanie