Fundacja rodzinna to rozwiązanie, które pozwala na kontynuację biznesu, nie wymagając przy tym osobistego zaangażowania następców prawnych. Zabezpiecza przy tym potrzeby finansowe beneficjentów, najczęściej członków rodziny. Fundacja rodzinna to także podatkowe korzyści. CIT w wysokości 15 proc. jest bowiem pobierany dopiero w momencie przekazywania środków beneficjentom. Ci z kolei są zwolnieni z PIT, jeśli należą do najbliższej rodziny. Przepisy zawierają też katalog rodzajów działalności, jakie może podjąć fundacja rodzinna, aby korzystać ze zwolnienia z CIT. W razie przekroczenia tego zakresu zastosowanie ma 25-proc. stawka podatku. Katalog tej dozwolonej działalności obejmuje m.in. najem i dzierżawę.

Po ponad dwóch latach funkcjonowania fundacji rodzinnych okazało się jednak, że wprawdzie fundacje nie zostały stworzone w celu optymalizacji podatkowej, to jednak obowiązujące przepisy dają przestrzeń dla takich działań. Dlatego rząd planuje uszczelnienie systemu podatkowego oraz ochronę fundacji rodzinnych przed nadużyciami. Projektowane zmiany, które mają wejść w życie 1 stycznia 2026 r., obejmują m.in. wyłączenie ze zwolnienia podatkowego przychodów z najmu krótkoterminowego.

Na razie jednak takiego ograniczenia w przepisach jeszcze nie ma. W dzisiejszym dodatku opisujemy wyrok, w którym sąd administracyjny uznał, że warunki najmu, takie jak dłuższy okres obowiązywania czy sformalizowanie, nie są przewidziane w ustawie o fundacji rodzinnej, więc krótkoterminowy najem mieści się w dozwolonej działalności fundacji rodzinnej. Tym samym korzysta ze zwolnienia z CIT (Najem krótkoterminowy w fundacji rodzinnej jest zwolniony z CIT) Z kolei o tym jak inwestować środki przez fundację rodzinną i nie zapłacić podatku piszemy w artykule: „Jak inwestować środki przez fundację rodzinną i nie zapłacić podatku”.

