Julita Karaś-Gasparska: Minister wyjaśnił co jest schematem podatkowym

O tym, że przepisy podatkowe są często bardzo niejasne, wie każdy podatnik. I właśnie w takich sytuacjach wkracza czasem minister finansów, który – jak mówi przepis – dąży do zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe, w szczególności dokonując ich interpretacji, z urzędu lub na wniosek. Jedna z takich wątpliwości, która dojrzała do jej wyjaśnienia w interpretacji ogólnej dotyczyła zasadności traktowania jako schemat podatkowy sytuacji, w której część wkładu przekazywana jest na agio. MF uznał, że składane zgłoszenia (MDR-1) ujawniły wątpliwości interpretacyjne raportujących dotyczące wpływu uzgodnienia polegającego na podwyższeniu kapitału zakładowego spółki kapitałowej na obowiązki podmiotów w zakresie raportowania schematu podatkowego. W związku z tym postanowił doprecyzować rozumienie przesłanek, na podstawie których składane są zgłoszenia odnoszące się do ww. okoliczności. Chodzi tu o kryterium głównej korzyści oraz dwie ogólne cechy rozpoznawcze. Interpretacja odpowiada na niektóre ważne pytania, ale też zawiera stwierdzenia, które wydają się kontrowersyjne lub nie dają podatnikom jednoznacznych wskazówek w kluczowych kwestiach i nie usuwają wątpliwości interpretacyjnych. Nie realizuje zatem głównych celów tej instytucji, o czym piszemy w artykule pt. „Obniżenie podstawy PCC przy powstaniu agio – interpretacja ogólna MF”.