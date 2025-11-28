Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Odwrócone połączenie spółek – skutki prawne i podatkowe

Przejęcie spółki matki przez spółkę córkę jest formalnie dozwolone. Warunkiem takiego przejęcia jest zapewnienie ochrony interesów wspólników i wierzycieli.

Publikacja: 28.11.2025 05:20

Odwrócone połączenie spółek – skutki prawne i podatkowe

Odwrócone połączenie spółek – skutki prawne i podatkowe

Foto: Adobe Stock

Wioleta Baranowska-Zając

SPIS TREŚCI

  1. Praktyczne uzasadnienie połączenia odwrotnego
  2. Istota odwróconego połączenia spółek
  3. Podstawy prawne odwróconego połączenia
  4. Warunki formalne procesu połączenia odwrotnego
  5. Kontrowersje przy nabyciu własnych udziałów lub akcji
  6. Skutki korporacyjne i bilansowe połączenia odwrotnego
  7. Ograniczenia i ryzyka prawne połączenia odwrotnego
  8. Aspekty podatkowe połączenia odwrotnego

Klasyczne przejęcie spółki zależnej przez spółkę dominującą (ang. upstream merger) jest dobrze znanym w polskim prawie handlowym i często stosowanym mechanizmem restrukturyzacji struktury spółek prawa handlowego. Mniej typowym, choć często potrzebnym do zastosowania w praktyce rozwiązaniem, jest sytuacja odwrotna — przejęcie spółki matki przez spółkę córkę, nazywane odwróconym połączeniem spółek (ang. reverse merger lub downstream merger). Takie działanie polegające na przejęciu przez spółkę zależną (córkę) spółki dominującej (matki) przez długi czas było rozwiązaniem kontrowersyjnym i wątpliwym zarówno z punktu widzenia interpretacyjnego, jak i praktycznego. Zmiany w przepisach Kodeksu spółek handlowych (KSH) z marca 2020 r. potwierdziły jednak jego dopuszczalność. Chociaż tego rodzaju połączenie nadal nie jest uregulowane wprost, to w wielu sytuacjach bywa uzasadnione, w związku z czym nabiera rosnącego znaczenia w obrocie gospodarczym. Obecnie, po wspomnianej nowelizacji, jest uznawane za możliwe do przeprowadzenia, o ile nie narusza zasad ochrony wspólników i wierzycieli. Ma także określone konsekwencje korporacyjne, majątkowe oraz bilansowe, a także skutki podatkowe.

Pozostało jeszcze 93% artykułu

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Najem krótkoterminowy w fundacji rodzinnej jest zwolniony z CIT
CIT
Najem krótkoterminowy w fundacji rodzinnej jest zwolniony z CIT
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Materiał Promocyjny
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Fiskus zmienia interpretację o estońskim CIT. Chodzi o ukryty zysk
CIT
Fiskus zmienia interpretację o estońskim CIT. Chodzi o ukryty zysk
Rząd uszczelnia przepisy o fundacji rodzinnej. Bezpodatkowe hotelarstwo wykluczone
CIT
Rząd uszczelnia przepisy o fundacji rodzinnej. Bezpodatkowe hotelarstwo wykluczone
obejmuje też pośrednie prawa do zysku
CIT
Podstawa opodatkowania CFC obejmuje też pośrednie prawa do zysku
AI w M&A – jak wykorzystać technologie w procesach transakcyjnych
Materiał Promocyjny
AI w M&A – jak wykorzystać technologie w procesach transakcyjnych
Jak liczyć dwuletnie posiadanie akcji przy połączeniu odwrotnym
CIT
Jak liczyć dwuletnie posiadanie akcji przy połączeniu odwrotnym
Reklama
Reklama
e-Wydanie