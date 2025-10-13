Rzeczpospolita
Najem krótkoterminowy w fundacji rodzinnej jest zwolniony z CIT

Katalog działalności dozwolonej dla fundacji rodzinnej obejmuje m.in. najem, dzierżawę i udostępnianie mienia do korzystania na innej podstawie. Przepisy nie wykluczają najmu krótkoterminowego z katalogu dozwolonej działalności zwolnionej z CIT.

Publikacja: 13.10.2025 04:35

Foto: Adobe Stock

Mikołaj Pawłowski

Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w wyroku z 5 sierpnia 2025 r. (I SA/Bd 315/25).

Fundacja rodzinna we wniosku o wydanie interpretacji wskazała, że fundator jest właścicielem nieruchomości, które składają się głównie z lokali mieszkalnych. Część lokali będzie przeznaczona do wynajmu krótkoterminowego. Lokale miały być wynajmowane podmiotom niepowiązanym z beneficjentem, fundatorem ani z samą fundacją. Fundacja chciała ustalić, czy najem krótkoterminowy lokali mieści się w dozwolonej działalności fundacji, a jeśli tak, to czy dochody z takiego najmu są objęte zwolnieniem z CIT. na gruncie ustawy o fundacji rodzinnej nie powinno się różnicować najmu długo i krótkoterminowego. W związku z tym najem krótkoterminowy na zasadach opisanych we wniosku powinien korzystać ze zwolnienia podatkowego, ponieważ stanowi działalność dozwoloną fundacji.

Pozostało jeszcze 84% artykułu

