Najem krótkoterminowy w fundacji rodzinnej jest zwolniony z CIT

Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w wyroku z 5 sierpnia 2025 r. (I SA/Bd 315/25).

Fundacja rodzinna we wniosku o wydanie interpretacji wskazała, że fundator jest właścicielem nieruchomości, które składają się głównie z lokali mieszkalnych. Część lokali będzie przeznaczona do wynajmu krótkoterminowego. Lokale miały być wynajmowane podmiotom niepowiązanym z beneficjentem, fundatorem ani z samą fundacją. Fundacja chciała ustalić, czy najem krótkoterminowy lokali mieści się w dozwolonej działalności fundacji, a jeśli tak, to czy dochody z takiego najmu są objęte zwolnieniem z CIT. na gruncie ustawy o fundacji rodzinnej nie powinno się różnicować najmu długo i krótkoterminowego. W związku z tym najem krótkoterminowy na zasadach opisanych we wniosku powinien korzystać ze zwolnienia podatkowego, ponieważ stanowi działalność dozwoloną fundacji.