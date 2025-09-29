Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Podstawa opodatkowania CFC obejmuje też pośrednie prawa do zysku

Podstawę opodatkowania dochodu zagranicznej jednostki kontrolowanej (CFC) należy ustalać proporcjonalnie do praw do uczestnictwa w jej zysku – zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich.

Publikacja: 29.09.2025 04:40

Podstawa opodatkowania CFC obejmuje też pośrednie prawa do zysku

Podstawa opodatkowania CFC obejmuje też pośrednie prawa do zysku

Foto: Adobe Stock

Katarzyna Smoleń

Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z 30 lipca 2025 r. (I SA/Wr 189/25).

Sprawa dotyczyła polskiej spółki akcyjnej, która posiada udziały w podmiocie prawa luksemburskiego – spółce zagranicznej, prowadzącej działalność w formie société à responsabilité limitée (odpowiednik polskiej sp. z o.o.). Podatnik zawnioskował o interpretację indywidualną potwierdzającą, że przy kalkulacji podstawy opodatkowania CFC należy brać pod uwagę jedynie prawa bezpośrednie. Spółka powoływała się przy tym na treść art. 24a ust. 4 ustawy o CIT, wskazując, że w innych jednostkach redakcyjnych tej ustawy ustawodawca posługuje się precyzyjnym zwrotem „bezpośrednio lub pośrednio”. Brak tego rozróżnienia w art. 24a ust. 4 – w ocenie spółki – oznaczał, że wyłącznie bezpośrednie prawa do zysku powinny kształtować proporcję, od której zależy wysokość podatku CFC.

Pozostało jeszcze 84% artykułu

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Jak liczyć dwuletnie posiadanie akcji przy połączeniu odwrotnym
CIT
Jak liczyć dwuletnie posiadanie akcji przy połączeniu odwrotnym
Przepisy o majątku fundacji rodzinnej nie będą działać wstecz. Jest nowy projekt
CIT
Przepisy o majątku fundacji rodzinnej nie będą działać wstecz. Jest nowy projekt
Benefity dla pracowników i współpracowników są kosztem
CIT
Benefity dla pracowników i współpracowników są kosztem
Mało dochodowy podatek, który płaci tylko kilka firm. A jednak zostanie
CIT
Mało dochodowy podatek, który płaci tylko kilka firm. A jednak zostanie
Rachunki za alkohol i integrację dla współpracownikaów na B2B nie są kosztem podatkowym. Wyrok NSA
CIT
Rachunki za alkohol i integrację dla współpracownikaów na B2B nie są kosztem podatkowym. Wyrok NSA
Reklama
Reklama
e-Wydanie
Reklama