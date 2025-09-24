Po tym jak pod koniec sierpnia Ministerstwo Finansów przygotowało projekt zmian w przepisach o fundacji rodzinnej, pojawiło się sporo głosów krytycznych. Zmiany miały bowiem ograniczać nadużywanie zwolnienia z podatku dochodowego dla fundacji, jednak zaproponowana forma nie zadowoliła środowiska adresatów tego rozwiązania. Nowym przepisom zarzucano m.in. działanie wstecz.

Po konsultacjach publicznych ogłoszono nową wersję projektu. Zmiany dotyczą m. in. proponowanego wcześniej trzyletniego okresu, przez jaki fundacja powinna przechowywać nabyty majątek, zanim go sprzeda. Otóż ograniczenie to ma dotyczyć wyłącznie mienia nabytego po 31 grudnia 2025 r. Wcześniejsza propozycja zakładała, że będzie to 31 sierpnia 2025 r.. Pojawiły się zatem spekulacje, że będzie to niedopuszczalne działanie prawa wstecz.