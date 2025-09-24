Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Przepisy o majątku fundacji rodzinnej nie będą działać wstecz. Jest nowy projekt

Ograniczenia w zbywaniu majątku przez fundacje rodzinne będą dotyczyły tylko mienia wnoszonego po 31 grudnia 2025 r.

Publikacja: 24.09.2025 17:42

Przepisy o majątku fundacji rodzinnej nie będą działać wstecz. Jest nowy projekt

Foto: Adobe Stock

Paweł Rochowicz

Po tym jak pod koniec sierpnia Ministerstwo Finansów przygotowało projekt zmian w przepisach o fundacji rodzinnej, pojawiło się sporo głosów krytycznych. Zmiany miały bowiem ograniczać nadużywanie zwolnienia z podatku dochodowego dla fundacji, jednak zaproponowana forma nie zadowoliła środowiska adresatów tego rozwiązania. Nowym przepisom zarzucano m.in. działanie wstecz.

Po konsultacjach publicznych ogłoszono nową wersję projektu. Zmiany dotyczą m. in. proponowanego wcześniej trzyletniego okresu, przez jaki fundacja powinna przechowywać nabyty majątek, zanim go sprzeda. Otóż ograniczenie to ma dotyczyć wyłącznie mienia nabytego po 31 grudnia 2025 r. Wcześniejsza propozycja zakładała, że będzie to 31 sierpnia 2025 r.. Pojawiły się zatem spekulacje, że będzie to niedopuszczalne działanie prawa wstecz.

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Benefity dla pracowników i współpracowników są kosztem
CIT
Benefity dla pracowników i współpracowników są kosztem
Mało dochodowy podatek, który płaci tylko kilka firm. A jednak zostanie
CIT
Mało dochodowy podatek, który płaci tylko kilka firm. A jednak zostanie
Rachunki za alkohol i integrację dla współpracownikaów na B2B nie są kosztem podatkowym. Wyrok NSA
CIT
Rachunki za alkohol i integrację dla współpracownikaów na B2B nie są kosztem podatkowym. Wyrok NSA
Ministerstwo Finansów chce zaostrzyć przepisy ws. estońskiego CIT
CIT
Fiskus zaostrza estoński CIT. Będzie więcej ukrytych zysków
Ministerstwo Finansów
CIT
Nowy projekt Ministerstwa Finansów wywołał poruszenie wśród przedsiębiorców
Reklama
Reklama
e-Wydanie
Reklama