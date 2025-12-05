Dodatki pieniężne za rezygnację ze służbowego auta podatkowym kosztem. Fiskus za

Rzeczpospolita
Dodatki pieniężne za rezygnację ze służbowego auta podatkowym kosztem.

Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kwoty wypłacane pracownikom, którzy zrezygnowali ze służbowego samochodu. Fiskus nie ma nic przeciwko.

Publikacja: 05.12.2025 05:10

Dodatki dla pracowników podatkowym kosztem pracodawcy

Foto: Adobe Stock

Przemysław Wojtasik

Decyzja o dodatkach przekazywanych za rezygnację z auta jest racjonalna biznesowo, bo dzięki niej spółka zaoszczędzi na wydatkach na pozyskanie i utrzymanie pojazdów. Jest to też forma pracowniczego benefitu. Te argumenty przekonały skarbówkę, która wydała pozytywną interpretację o podatkowych kosztach.

Przyjrzyjmy się dokładniej tej sprawie. Spółka z o.o. udostępnia pracownikom samochody służbowe. Korzysta z nich na podstawie umów leasingu operacyjnego. W przyszłości chce też zawierać umowy najmu krótkoterminowego. Ponosi szereg wydatków na leasing i eksploatację pojazdów. W celu ich ograniczenia wprowadziła możliwość rezygnacji ze służbowego auta. Pracownik, który się na to zdecyduje, dostanie stały, pieniężny dodatek.

