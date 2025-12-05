Rzeczpospolita
Wątpliwa przydatność listy samokontroli PIP. Dlaczego może spowodować chaos?

Niedopracowany „test etatu”, zamiast uporządkować praktykę kontrolną, może stać się źródłem dodatkowych sporów i niepewności po stronie pracodawców.

Publikacja: 05.12.2025 05:22

Warszawa, 16.02.2016. Tablica z napisem Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy

Foto: Leszek Szymański/PAP

Karolina Kanclerz, Zuzanna Janelli

Państwowa Inspekcja Pracy opracowała projekt 42-punktowej listy pytań, która miałaby pomóc inspektorom w ocenie, czy dana współpraca powinna zostać zakwalifikowana jako stosunek pracy. Choć intencją PIP jest ujednolicenie podejścia i zwiększenie skuteczności kontroli, przedstawiona propozycja budzi poważne wątpliwości zarówno natury prawnej, jak i praktycznej. Ujawniony zestaw pytań (jako pierwszy fragment listy opublikował DGP – red.) budzi wiele wątpliwości z uwagi na jego nieprecyzyjność, brak spójności z orzecznictwem oraz ryzyko nadmiernej uznaniowości. W efekcie „test etatu”, zamiast uporządkować praktykę kontrolną, może stać się źródłem dodatkowych sporów i niepewności po stronie pracodawców.

