Oczekiwania biznesu odnośnie do reformy PIP. Czy rząd ich wysłucha?

Ważą się losy projektu nowelizacji, który ma rozszerzyć kompetencje Państwowej Inspekcji Pracy. Przedsiębiorcy liczą na wprowadzenie w nim kilku kluczowych zmian.

Publikacja: 01.12.2025 14:35

Oczekiwania biznesu odnośnie do reformy PIP. Czy rząd ich wysłucha?

Warszawa, 13.03.2024. Siedziba Państwowej Inspekcji Pracy i Głównego Inspektoratu Pracy

Foto: Albert Zawada/PAP

Paulina Szewioła

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie są główne oczekiwania przedsiębiorców wobec reformy Państwowej Inspekcji Pracy?
  • Dlaczego niektóre proponowane zmiany w projekcie nowelizacji budzą kontrowersje wśród pracodawców?
  • Jakie konsekwencje prawne i finansowe mogą wyniknąć z przekształcenia umowy B2B w etat?
  • Dlaczego kwestionowana jest konstytucyjność niektórych przepisów nowelizacji?
  • Jakie zmiany w projekcie powinny zostać wprowadzone przez rząd według organizacji pracodawców?
Na ubiegłotygodniowym posiedzeniu Stałego Komitetu Rady Ministrów nie przyjęto projektu nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy (PIP). Przypomnijmy, że zgodnie z tą propozycją inspektorzy PIP będą mogli ustalać, że zarobkujący, np. na podstawie umowy zlecenia lub B2B, tak naprawdę jest na etacie. Obecnie tylko sąd ma taką możliwość. Propozycja to efekt rewizji KPO, w której rząd zrezygnował z objęcia wszystkich kolejnych umów zlecenia składkami na ubezpieczenie społeczne niezależnie od osiąganych przychodów. Z ustaleń „Rzeczpospolitej” wynika, że brak przyjęcia projektu przez stały komitet wcale nie oznacza, że rząd zaniechał dalszego procedowania zmian. Wprost przeciwnie, najpewniej w tym tygodniu ponownie się nimi zajmie.

