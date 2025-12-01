Rola specjalisty czy menedżera ESG nie tylko zapewnia tak ważne dla wielu osób (w tym młodych ludzi z pokolenia Z) poczucie sensu w pracy, ale jest też przyszłościową i całkiem dobrze płatną specjalizacją, atrakcyjną zwłaszcza dla kobiet – tak wynika z raportu „Menedżerowie/ki ESG 2025 Krajobraz kompetencji i odpowiedzialności” przygotowanego przez ekspertów Forum Odpowiedzialnego Biznesu i firmy konsultingowej CSRInfo.

Raport podsumowuje wyniki ilościowych i jakościowych badań, które objęły łącznie ponad 200 osób, w tym setkę uczestników, a raczej uczestniczek pogłębionych wywiadów, bo aż 77 proc. badanej grupy stanowiły kobiety. Nie tylko w raporcie FOB i CSRInfo, ale również podczas wydarzeń ESG można zobaczyć, że w Polsce to głównie panie zajmują się zrównoważonym rozwojem. (Jeszcze większą, bo 90 proc. przewagę kobiet widać wśród ponad setki badanych specjalistów i menedżerów ds. równości i różnorodności – DEI ).