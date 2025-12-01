Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Kariera w ESG - dobra oferta dla optymistów z misją

Jednym z głównych wyzwań specjalistów i menedżerów ESG jest brak zrozumienia sensu zrównoważonego rozwoju, lecz i tak większość z nich jest pewna, iż znaczenie tematów środowiskowych i społecznych będzie rosło.

Publikacja: 01.12.2025 04:34

Kariera w ESG - dobra oferta dla optymistów z misją

Foto: Adobe Stock

Anita Błaszczak

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie kluczowe wyzwania stoją przed specjalistami i menedżerami ESG?
  • Dlaczego rola specjalisty ESG staje się atrakcyjną ścieżką kariery?
  • Jakie zmiany obserwuje się na rynku pracy w związku z rozwojem ESG?
  • W jaki sposób unijne regulacje wpływają na rozwój kariery w ESG w Polsce?
Pozostało jeszcze 95% artykułu

Rola specjalisty czy menedżera ESG nie tylko zapewnia tak ważne dla wielu osób (w tym młodych ludzi z pokolenia Z) poczucie sensu w pracy, ale jest też przyszłościową i całkiem dobrze płatną specjalizacją, atrakcyjną zwłaszcza dla kobiet – tak wynika z raportu „Menedżerowie/ki ESG 2025 Krajobraz kompetencji i odpowiedzialności” przygotowanego przez ekspertów Forum Odpowiedzialnego Biznesu i firmy konsultingowej CSRInfo.

Raport podsumowuje wyniki ilościowych i jakościowych badań, które objęły łącznie ponad 200 osób, w tym setkę uczestników, a raczej uczestniczek pogłębionych wywiadów, bo aż 77 proc. badanej grupy stanowiły kobiety. Nie tylko w raporcie FOB i CSRInfo, ale również podczas wydarzeń ESG można zobaczyć, że w Polsce to głównie panie zajmują się zrównoważonym rozwojem. (Jeszcze większą, bo 90 proc. przewagę kobiet widać wśród ponad setki badanych specjalistów i menedżerów ds. równości i różnorodności – DEI ).

Pozostało jeszcze 85% artykułu

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Zamrożenie rynku pracy nie sprzyja ani pracownikom, ani firmom
Raporty ekonomiczne
Zamrożenie rynku pracy nie sprzyja ani pracownikom, ani firmom
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Materiał Promocyjny
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Kandydaci niemile widziani. Komu jest dziś najtrudniej o pracę?
Raporty ekonomiczne
Kandydaci niemile widziani. Komu jest dziś najtrudniej o pracę?
Ile złych kredytów w bankach? Polska najgorsza w UE
Raporty ekonomiczne
Ile złych kredytów w bankach? Polska najgorsza w UE
Są miejsca, które proszą się o nowe biura. Firmy wybierają zielone budynki
Raporty ekonomiczne
Są miejsca, które proszą się o nowe biura. Firmy wybierają zielone budynki
AI w M&A – jak wykorzystać technologie w procesach transakcyjnych
Materiał Promocyjny
AI w M&A – jak wykorzystać technologie w procesach transakcyjnych
Firmy myślą głównie o młodych i zaniedbują pięćdziesięciolatków. To wielki błąd
Raporty ekonomiczne
Firmy myślą głównie o młodych i zaniedbują pięćdziesięciolatków. To wielki błąd
Reklama
Reklama
e-Wydanie