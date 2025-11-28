Reklama
Kandydaci niemile widziani. Komu jest dziś najtrudniej o pracę?

Za najbardziej poszkodowane grupy na rynku pracy uważamy osoby 50+ oraz mieszkańców wsi i małych miejscowości, których sytuację pogarsza dziś rosnąca konkurencja o oferty zatrudnienia i presja na wzrost produktywności.

Publikacja: 28.11.2025 04:05

Foto: Adobe Stock

Anita Błaszczak

Osoby 50+, mieszkańcy, osoby z niepełnosprawnościami i młode Zetki są obecnie w najtrudniejszej sytuacji zawodowej w Polsce – wynika z badania agencji zatrudnienia Job Impulse, które „Rzeczpospolita” opisuje jako pierwsza. W badaniu przeprowadzonym przez SW Research, które w listopadzie objęło reprezentatywną próbę 1028 dorosłych Polaków, najwięcej, bo 46 proc. z nich wskazało na osoby 50+, jako te, które napotykają dzisiaj największe bariery na rynku pracy. Duża część opinii bazuje na własnych doświadczeniach i obserwacjach z otoczenia. Autorzy badania zwracają uwagę, że respondenci najczęściej wskazują na trudności grup, do których sami należą.

