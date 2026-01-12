Rzeczpospolita
Jak skutecznie szukać nowej pracy i jak walczyć o podwyżkę w 2026 r.?

Choć profesjonaliści gorzej niż przed rokiem oceniają teraz swoje perspektywy zawodowe, to wielu rozważa zmianę pracy i liczy na wzrost wynagrodzenia.

Publikacja: 12.01.2026 04:27

Tylko co piąty pracownik z powodzeniem zawalczył o podwyżkę

Tylko co piąty pracownik z powodzeniem zawalczył o podwyżkę

Foto: Adobe Stock

Anita Błaszczak

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie znaczenie ma dobrze przygotowane CV w procesie rekrutacji?
  • Jakie błędy kandydaci najczęściej popełniają podczas poszukiwania pracy?
  • Dlaczego networking i media społecznościowe stały się kluczowe w poszukiwaniu pracy?
  • Jak przygotować się do negocjacji podwyżki wynagrodzenia w 2026 roku?
  • Jakie nowe wytyczne w Kodeksie Pracy wpływają na negocjacje wynagrodzeń?
  • Dlaczego kontroferty są coraz powszechniejsze w dziedzinie zatrudnienia?
– Rynek pracy stał się bardziej wymagający, a kandydaci często nieświadomie utrudniają sobie zawodowy start – ocenia Mateusz Skiba, menedżer, rekruter i mentor w firmie Grafton Recruitment, a także jeden z ekspertów, których „Rzeczpospolita” poprosiła o praktyczne wskazówki pomocne w staraniach o podwyżkę i w poszukiwaniu pracy. W tym drugim przypadku eksperci podkreślają znaczenie dobrego CV.

– Jest to szczególnie istotne teraz, w dobie zwiększonej liczby aplikacji oraz wszechobecnych systemów CRM, które wstępnie filtrują aplikacje pod względem kluczowych słów – podkreśla Mariusz Popin, menedżer wykonawczy w Hays Poland. Według jej najnowszego badania, które pod koniec ub. roku objęło ponad 1800 pracowników (głównie specjalistów i menedżerów), 49 proc. z nich rozważa zmianę pracy w 2026 r.

