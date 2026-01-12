– Rynek pracy stał się bardziej wymagający, a kandydaci często nieświadomie utrudniają sobie zawodowy start – ocenia Mateusz Skiba, menedżer, rekruter i mentor w firmie Grafton Recruitment, a także jeden z ekspertów, których „Rzeczpospolita” poprosiła o praktyczne wskazówki pomocne w staraniach o podwyżkę i w poszukiwaniu pracy. W tym drugim przypadku eksperci podkreślają znaczenie dobrego CV.

– Jest to szczególnie istotne teraz, w dobie zwiększonej liczby aplikacji oraz wszechobecnych systemów CRM, które wstępnie filtrują aplikacje pod względem kluczowych słów – podkreśla Mariusz Popin, menedżer wykonawczy w Hays Poland. Według jej najnowszego badania, które pod koniec ub. roku objęło ponad 1800 pracowników (głównie specjalistów i menedżerów), 49 proc. z nich rozważa zmianę pracy w 2026 r.