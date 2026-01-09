Rzeczpospolita
Rynek pracy w 2026 roku. Stabilizacja po okresie zadyszki

Oczekiwana w tym roku poprawa koniunktury w gospodarce będzie sprzyjać stabilizacji, a może nawet lekkiemu ożywieniu na polskim rynku pracy, choć trudno będzie liczyć na większy wzrost płac i wakatów w firmach.

Publikacja: 09.01.2026 04:06

Rynek pracy w 2026 roku. Stabilizacja po okresie zadyszki

Foto: Adobe Stock

Anita Błaszczak

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie są prognozy dla polskiego rynku pracy w 2026 roku?
  • Jakie są perspektywy wzrostu wynagrodzeń w nadchodzących latach?
  • W jaki sposób firmy planują radzić sobie z kosztami pracy?
  • Jakie zmiany mogą wpłynąć na zatrudnienie w firmach średnich i dużych?
Rozchwiane w ostatnich latach nastroje polskich pracodawców zaczęły się stabilizować i to na lekkim plusie. Ten plus widać szczególnie w planach dotyczących zatrudnienia w 2026 r., gdy średnie i duże firmy znacznie częściej zamierzają zwiększać (23 proc.) niż ograniczać (15 proc.) liczbę pracowników  – tak wynika z najnowszej edycji badania polskich szefów, które przeprowadziła firma Grant Thornton. „Rzeczpospolita” opisuje je jako pierwsza.

– Wyniki naszego badania pokazują względną równowagę, w której obecnie znajduje się rynek pracy, choć z lekkim wskazaniem na optymizm – komentuje Marcin Mrowiec, główny ekonomista Grant Thornton, zwracając uwagę na liczebną przewagę firm planujących wzrost zatrudnienia w najbliższych 12 miesiącach. To dowodzi, że nastroje szefów średnich i dużych firm w Polsce są teraz wyraźnie lepsze niż przed rokiem, gdy top menedżerowie częściej zapowiadali cięcia zatrudnienia niż tworzenie nowych wakatów.

