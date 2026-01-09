Rozchwiane w ostatnich latach nastroje polskich pracodawców zaczęły się stabilizować i to na lekkim plusie. Ten plus widać szczególnie w planach dotyczących zatrudnienia w 2026 r., gdy średnie i duże firmy znacznie częściej zamierzają zwiększać (23 proc.) niż ograniczać (15 proc.) liczbę pracowników – tak wynika z najnowszej edycji badania polskich szefów, które przeprowadziła firma Grant Thornton. „Rzeczpospolita” opisuje je jako pierwsza.

– Wyniki naszego badania pokazują względną równowagę, w której obecnie znajduje się rynek pracy, choć z lekkim wskazaniem na optymizm – komentuje Marcin Mrowiec, główny ekonomista Grant Thornton, zwracając uwagę na liczebną przewagę firm planujących wzrost zatrudnienia w najbliższych 12 miesiącach. To dowodzi, że nastroje szefów średnich i dużych firm w Polsce są teraz wyraźnie lepsze niż przed rokiem, gdy top menedżerowie częściej zapowiadali cięcia zatrudnienia niż tworzenie nowych wakatów.