Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Elastyczność i zmiana kompetencji. Studia to już mało na rynku pracy

Rozwój automatyzacji opartej na AI sprawia, że szybkość uczenia się i zdobywania nowych umiejętności stanie się wkrótce warunkiem pozyskania i utrzymania zatrudnienia, którego nie gwarantuje już dyplom wyższej uczelni.

Publikacja: 25.02.2026 07:18

Elastyczność i zmiana kompetencji. Studia to już mało na rynku pracy

Foto: Adobe Stock

Anita Błaszczak

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie kompetencje zyskują na znaczeniu w dobie automatyzacji i AI?
  • Jakie zmiany na rynku pracy wprowadza wykorzystanie sztucznej inteligencji?
  • Dlaczego szybkość nauki i adaptacji staje się kluczową umiejętnością?
  • Jakie branże najbardziej odczują wpływ automatyzacji do roku 2026?
  • Jakie wyzwania i szanse stawia przed rynkiem pracy wzrastająca rola gig economy?
Pozostało jeszcze 95% artykułu

– Najważniejszą kompetencją nie jest dziś to, co umiemy, lecz szybkość, z jaką potrafimy przyswajać nowe narzędzia i sposoby pracy. To, co działało dwa lata temu, dziś może nie wystarczać – podkreśla Tomasz Walenczak, dyrektor zarządzający agencji zatrudnienia ManpowerGroup Polska, komentując najnowszy raport Manpower o trendach na rynku pracy. 

„Rzeczpospolita” jako pierwsza przedstawia analizę trendów, które zarówno w 2026 r., jak też w kolejnych latach będą wpływać na życie i szanse zawodowe milionów pracowników – zarówno tych umysłowych, jak i fizycznych. Jak zaznaczają autorzy raportu, podnoszenie kwalifikacji (upskilling) stało się obowiązkowe dla wszystkich pracowników korzystających z systemów cyfrowych i rozwiązań AI, po które sięga coraz więcej firm. W dodatku przechodzą one od podstawowej automatyzacji do bardziej zaawansowanych zastosowań AI, które realnie wspierają codzienną pracę.

Pozostało jeszcze 87% artykułu

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
Najcenniejsi szefowie giełdowych firm. Liderzy warci miliardy
Raporty ekonomiczne
Najcenniejsi szefowie giełdowych firm. Liderzy warci miliardy
Potrzebujemy mieszkań dla seniorów. Prognozy demograficzne są bezlitosne
Raporty ekonomiczne
Potrzebujemy mieszkań dla seniorów. Prognozy demograficzne są bezlitosne
Minister finansów Andrzej Domański
Raporty ekonomiczne
PKB w górę, obligacje sprzedają się świetnie. Czy to czas na porządkowanie budżetu?
Pokolenie Z stawia na AI przy zakupach. Starsi klienci nadal sceptyczni
Raporty ekonomiczne
Cichy przełom w e-commerce. Młodzi Polacy już kupują z AI, reszta czeka
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Materiał Promocyjny
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama