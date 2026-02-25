– Najważniejszą kompetencją nie jest dziś to, co umiemy, lecz szybkość, z jaką potrafimy przyswajać nowe narzędzia i sposoby pracy. To, co działało dwa lata temu, dziś może nie wystarczać – podkreśla Tomasz Walenczak, dyrektor zarządzający agencji zatrudnienia ManpowerGroup Polska, komentując najnowszy raport Manpower o trendach na rynku pracy.

„Rzeczpospolita” jako pierwsza przedstawia analizę trendów, które zarówno w 2026 r., jak też w kolejnych latach będą wpływać na życie i szanse zawodowe milionów pracowników – zarówno tych umysłowych, jak i fizycznych. Jak zaznaczają autorzy raportu, podnoszenie kwalifikacji (upskilling) stało się obowiązkowe dla wszystkich pracowników korzystających z systemów cyfrowych i rozwiązań AI, po które sięga coraz więcej firm. W dodatku przechodzą one od podstawowej automatyzacji do bardziej zaawansowanych zastosowań AI, które realnie wspierają codzienną pracę.