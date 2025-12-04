Nie od razu można zapisać zatrudnionego do PPK

Status „osoby zatrudnionej” w rozumieniu ustawy o PPK mają tylko osoby podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułów wymienionych w tej ustawie – np. pracownicy (z wyjątkiem m.in. młodocianych), zleceniobiorcy lub członkowie rad nadzorczych wynagradzani z tytułu pełnienia tych funkcji. Osoba zatrudniona, która nie ma jeszcze 55 lat, nie musi podejmować żadnych czynności, aby zostać „zapisana” do PPK (czyli, aby podmiot zatrudniający zawarł – w jej imieniu i na jej rzecz – umowę o prowadzenie PPK). Osoba zatrudniona, która osiągnęła 55. rok życia, ale nie ma jeszcze 70 lat, zostaje „zapisana” do PPK tylko na swój wniosek (nie można „zapisać” do PPK osoby, która ma już 70 lat). Przesłanką, którą trzeba spełnić, aby zostać „zapisany” do PPK, jest także określony okres zatrudnienia – uwzględnia się tylko te okresy, podczas których dana osoba miała status „osoby zatrudnionej”. Poniżej odpowiadamy na pytania pracodawców dotyczące tych zagadnień.