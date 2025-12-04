Znacząca podwyżka składki zdrowotnej dla małych firm

W przyszłym roku małe firmy dołożą znacznie więcej do systemu ochrony zdrowia. To efekt licznych zmian prawa i prezydenckiego weta.

Przed wejściem w życie, w styczniu 2022 r., pakietu ustaw zwanych Polskim Ładem obowiązywały jednolite zasady ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla wszystkich osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Składka zdrowotna była stałą kwotą (ustalaną na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia) i w 2021 r. wynosiła dla przedsiębiorców 381,81 zł miesięcznie, a nadto mogła być odliczana od podatku dochodowego. Od 2022 r. zasady dotyczące wyliczenia składki zdrowotnej całkowicie się zmieniły i są zależne od formy opodatkowania osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą. Również możliwości jej odliczenia uległy zmianie.