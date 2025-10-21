Zatrudnienie fundatora w fundacji rodzinnej – aspekty podatkowe

Celem fundacji rodzinnej jest gromadzenie mienia, zarządzanie nim w interesie beneficjentów oraz spełnianie świadczeń na ich rzecz. Aby realizować cele przewidziane przez ustawodawcę, w szczególności gromadzenie mienia i zarządzanie nim, fundacja rodzinna może zatrudniać pracowników oraz zarząd, w tym fundatora. Choć katalog działalności gospodarczej, którą może prowadzić fundacja rodzinna, jest ograniczony, nie ma szczególnych ograniczeń dotyczących sposobu, w jaki fundacja może organizować swoje przedsiębiorstwo. Jest to istotne, ponieważ fundacja, aby samodzielnie funkcjonować w obrocie gospodarczym, potrzebuje odpowiedniego substratu majątkowo-osobowego. Fundacja, podobnie jak każdy przedsiębiorca, ma możliwość zatrudniania wykwalifikowanych pracowników, korzystania z usług zewnętrznych dostawców oraz budowania kadry menedżerskiej. Innymi słowy, fundacja rodzinna może sięgać po wszystkie dostępne środki, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie i rozwój swojego przedsiębiorstwa.