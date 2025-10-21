Rzeczpospolita
Zatrudnienie fundatora w fundacji rodzinnej – aspekty podatkowe

Gdy pracownikami, zleceniobiorcami czy menedżerami fundacji rodzinnej są osoby z nią powiązane, w tym fundator lub beneficjenci, należy uwzględnić specyficzne zagadnienia podatkowe dotyczące umów zawieranych przez fundację z tymi podmiotami powiązanymi.

Publikacja: 21.10.2025 05:15

Foto: Adobe Stock

Anna Bergman

SPIS TREŚCI

  1. Zatrudnienie fundatora – umowa o pracę, kontrakt menedżerski, umowa cywilnoprawna
  2. Wynagrodzenie dla fundatora – skutki podatkowe 
  3. Wynagrodzenie dla fundatora – ryzyko ukrytych zysków

Celem fundacji rodzinnej jest gromadzenie mienia, zarządzanie nim w interesie beneficjentów oraz spełnianie świadczeń na ich rzecz. Aby realizować cele przewidziane przez ustawodawcę, w szczególności gromadzenie mienia i zarządzanie nim, fundacja rodzinna może zatrudniać pracowników oraz zarząd, w tym fundatora. Choć katalog działalności gospodarczej, którą może prowadzić fundacja rodzinna, jest ograniczony, nie ma szczególnych ograniczeń dotyczących sposobu, w jaki fundacja może organizować swoje przedsiębiorstwo. Jest to istotne, ponieważ fundacja, aby samodzielnie funkcjonować w obrocie gospodarczym, potrzebuje odpowiedniego substratu majątkowo-osobowego. Fundacja, podobnie jak każdy przedsiębiorca, ma możliwość zatrudniania wykwalifikowanych pracowników, korzystania z usług zewnętrznych dostawców oraz budowania kadry menedżerskiej. Innymi słowy, fundacja rodzinna może sięgać po wszystkie dostępne środki, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie i rozwój swojego przedsiębiorstwa.

