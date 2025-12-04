Użyczenie kwatery pracownikom i zleceniobiorcom bez składek ZUS

Udostępnienie pracownikom i zleceniobiorcom kwater mieszkaniowych należących do pracodawcy, na podstawie umowy użyczenia i za częściową odpłatnością, nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Tak wynika z interpretacji ZUS z 12 listopada 2025 r. (DI/200000/43/998/2025).

Wniosek o jej wydanie złożyła spółka – właściciel budynku z pomieszczeniami mieszkalnymi. Udostępnia je zatrudnionym na podstawie wewnętrznych regulacji: regulaminu wynagradzania oraz zarządzenia dotyczącego zakwaterowania. Opłata za korzystanie z kwatery wynosi dla każdej osoby 50 zł miesięcznie. Pozostała część wartości świadczenia jest finansowana przez pracodawcę.