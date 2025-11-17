Reklama
Jaki podatek od świadczeń dla emerytów i rencistów (byłych pracowników)

Przychody emerytów i rencistów uzyskiwane od byłych pracodawców oraz nauczycielskie świadczenia kompensacyjne związane z wcześniejszym zatrudnieniem są zwolnione z podatku dochodowego do 4500 zł w roku.

Publikacja: 17.11.2025 05:30

Foto: Adobe Stock

Jarosław Sekita

SPIS TREŚCI

  1. Świadczenia dla byłych pracowników - warunki zwolnienia z PIT
  2. Przychody byłych pracowników objęte zwolnieniem z PIT
  3. Obowiązki płatnika świadczeń dla byłych pracowników

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT wolne od podatku dochodowego są świadczenia otrzymywane przez emerytów, rencistów lub osoby pobierające nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 4500 zł.

Ulga ta nie dotyczy wynagrodzeń ze stosunku pracy wypłacanych po ustaniu zatrudnienia (przejściu na emeryturę lub rentę). Wynagrodzenia zasadnicze oraz premie przysługujące z tytułu wcześniejszego świadczenia pracy są przychodem ze stosunku pracy (art. 12 ustawy o PIT), nawet jeżeli są wypłacane już emerytowi (renciście, osobie pobierającej nauczycielskie świadczenie kompensacyjne) po ustaniu zatrudnienia. Na byłym pracodawcy ciąży obowiązek poboru zaliczki na PIT zgodnie z zasadami właściwymi dla tego rodzaju przychodów (art. 32 ustawy o PIT). Ewentualnie może mieć zastosowanie zwolnienie „senior+” (art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o PIT).

