Kalendarium - czwartek 1 stycznia

Wchodzą w życie przepisy dotyczące administracji publicznej:

- art. 73 pkt 8 ustawy z 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (DzU z 24 października 2024 r., poz. 1572).

- rozporządzenie ministra zdrowia z 23 października 2025 r. w sprawie wykazu stacji sanitarno-epidemiologicznych wykonujących badania laboratoryjne i pomiary (DzU z 29 października 2025 r., poz. 1491).

- rozporządzenie ministra zdrowia z 7 listopada 2025 r. w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowych kontroli żywności (DzU z 24 listopada 2025 r., poz. 1603).

- rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 10 grudnia 2025 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu (DzU z 11 grudnia 2025 r., poz. 1762).

- rozporządzenie Rady Ministrów z 22 grudnia 2025 r. w sprawie podziału rezerwy celowej budżetu państwa „Pomoc dla repatriantów” (DzU z 29 grudnia 2025 r., poz. 1868).