Rzeczpospolita
PRO

Kalendarium - czwartek 1 stycznia

Co dziś nowego w prawie i gospodarce? Co opublikowano w Dzienniku Ustaw, jakie akty prawne wchodzą w życie, jakie ważne interpretacje wydały sądy, co ogłosił GUS, a co zapowiedział rząd? Oto nasze subiektywne kalendarium dla profesjonalistów.

Publikacja: 01.01.2026 00:07

Wchodzą w życie przepisy dotyczące administracji publicznej:

- art. 73 pkt 8 ustawy z 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (DzU z 24 października 2024 r., poz. 1572)

- rozporządzenie ministra zdrowia z 23 października 2025 r. w sprawie wykazu stacji sanitarno-epidemiologicznych wykonujących badania laboratoryjne i pomiary (DzU z 29 października 2025 r., poz. 1491)

- rozporządzenie ministra zdrowia z 7 listopada 2025 r. w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowych kontroli żywności (DzU z 24 listopada 2025 r., poz. 1603)

- rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 10 grudnia 2025 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu (DzU z 11 grudnia 2025 r., poz. 1762)

- rozporządzenie Rady Ministrów z 22 grudnia 2025 r. w sprawie podziału rezerwy celowej budżetu państwa „Pomoc dla repatriantów” (DzU z 29 grudnia 2025 r., poz. 1868)

Pozostało jeszcze 93% artykułu

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Kalendarium - środa 31 grudnia
Kalendarium
Kalendarium - środa 31 grudnia
Bankowe konsorcjum z Bankiem Pekao doda gazu polskiej energetyce
Materiał Promocyjny
Bankowe konsorcjum z Bankiem Pekao doda gazu polskiej energetyce
Kalendarium - wtorek 30 grudnia
Kalendarium
Kalendarium - wtorek 30 grudnia
Kalendarium - wtorek 23 grudnia
Kalendarium
Kalendarium - wtorek 23 grudnia
Kalendarium - poniedziałek 22 grudnia
Kalendarium
Kalendarium - poniedziałek 22 grudnia
Technologie, które dziś zmieniają biznes
Materiał Promocyjny
Technologie, które dziś zmieniają biznes
Biurowiec Office House w kompleksie Towarowa 22 w Warszawie
Kalendarium
Kalendarium - sobota 20 grudnia
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Materiał Promocyjny
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama