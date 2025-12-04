Umowa zlecenie będzie wliczona do stażu pracy. Większe szanse podczas rekrutacji

Na podstawie nowelizacji kodeksu pracy z 26 września 2025 r., która rozszerza katalog okresów wliczanych do stażu pracy, po raz pierwszy do stażu, obok klasycznego etatu, można będzie doliczać również czas wykonywania umów cywilnoprawnych, prowadzenia działalności gospodarczej czy niektóre okresy pracy za granicą. Zmiana ta ma na celu dostosowanie przepisów do współczesnego rynku pracy, na którym coraz więcej osób funkcjonuje w modelach zatrudnienia wykraczających poza tradycyjną umowę o pracę. Choć nowelizacja została przygotowana przede wszystkim z myślą o uporządkowaniu zasad naliczania uprawnień pracowniczych, jej skutki wykraczają poza sferę świadczeń i dodatków. W praktyce wpływa również na rekrutacje i sposób formułowania wymagań dotyczących doświadczenia zawodowego.