Umowa zlecenie będzie wliczona do stażu pracy. Większe szanse podczas rekrutacji

Zmiana definicji stażu pracy poszerza krąg osób formalnie uprawnionych do aplikowania na stanowiska wymagające określonego doświadczenia zawodowego.

Publikacja: 04.12.2025 04:55

Foto: Adobe Stock

Katarzyna Kanik

SPIS TREŚCI

  1. Wymagania stażowe
  2. Zmiana definicji stażu pracy
  3. Kategorie ogłoszeń o pracę
  4. Sformułowania w ogłoszeniach o pracę a interpretacja wymagań
  5. Zmiana definicji stażu pracy – praktyczne konsekwencje dla kandydatów
  6. Zmiana definicji stażu pracy. Co powinni zrobić pracodawcy?
  7. Zmiana definicji stażu pracy. Okresy przejściowe i daty wejścia w życie

Na podstawie nowelizacji kodeksu pracy z 26 września 2025 r., która rozszerza katalog okresów wliczanych do stażu pracy, po raz pierwszy do stażu, obok klasycznego etatu, można będzie doliczać również czas wykonywania umów cywilnoprawnych, prowadzenia działalności gospodarczej czy niektóre okresy pracy za granicą. Zmiana ta ma na celu dostosowanie przepisów do współczesnego rynku pracy, na którym coraz więcej osób funkcjonuje w modelach zatrudnienia wykraczających poza tradycyjną umowę o pracę. Choć nowelizacja została przygotowana przede wszystkim z myślą o uporządkowaniu zasad naliczania uprawnień pracowniczych, jej skutki wykraczają poza sferę świadczeń i dodatków. W praktyce wpływa również na rekrutacje i sposób formułowania wymagań dotyczących doświadczenia zawodowego.

