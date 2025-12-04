Przeciętnie o 5 proc. mają się zwiększyć w przyszłym roku wydatki na wynagrodzenia w średnich i dużych firmach w Polsce. To oznacza, że mediana podwyżek płac obecnych pracowników będzie o 1 pkt. proc. niższa niż ta zrealizowana w mijającym roku (6 proc.), i daleka od prognoz firm na 2024 r.(8 proc.) – wynika z badania firmy doradczej WTW, które „Rzeczpospolita” opisuje jako pierwsza. Badanie, które objęło prawie 150 przedsiębiorstw z różnych branż, pokazało, że ponad połowa z nich zamierza w 2026 r. ograniczyć tempo wzrostu wynagrodzeń dotychczasowych pracowników w porównaniu z obecnym rokiem. Tylko 17 proc. ankietowanych pracodawców prognozuje większe podwyżki niż w 2025 r., przy czym nie będzie to duża zmiana (średnio o niespełna 1 pkt. proc.).