W 2026 r. w firmach szykuje się kolejne hamowanie podwyżek płac

Wprawdzie planowane na przyszły rok budżety na wynagrodzenia obecnych pracowników rosną, ale już w mniejszym tempie niż w ostatnich latach. W przypadku pracowników firm hamowanie wzrostu płac będzie mniejsze niż w budżetówce.

Publikacja: 04.12.2025 04:14

Foto: Adobe Stock

Anita Błaszczak

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie trendy w podwyżkach płac przewiduje się w 2026 roku?
  • Jak obecna inflacja wpływa na realny wzrost wynagrodzeń?
  • Jakie sektory gospodarki mogą oczekiwać większych podwyżek płac?
  • Jakie praktyki stosują firmy w zakresie dodatkowych podwyżek?

Przeciętnie o 5 proc. mają się zwiększyć w przyszłym roku wydatki na wynagrodzenia w średnich i dużych firmach w Polsce. To oznacza, że mediana podwyżek płac obecnych pracowników będzie o 1 pkt. proc. niższa niż ta zrealizowana w mijającym roku (6 proc.), i daleka od prognoz firm na 2024 r.(8 proc.) – wynika z badania firmy doradczej WTW, które „Rzeczpospolita” opisuje jako pierwsza. Badanie, które objęło prawie 150 przedsiębiorstw z różnych branż, pokazało, że ponad połowa z nich zamierza w 2026 r. ograniczyć tempo wzrostu wynagrodzeń dotychczasowych pracowników w porównaniu z obecnym rokiem. Tylko 17 proc. ankietowanych pracodawców prognozuje większe podwyżki niż w 2025 r., przy czym nie będzie to duża zmiana (średnio o niespełna 1 pkt. proc.).

