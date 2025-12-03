Rzeczpospolita
Kalendarium - środa 3 grudnia

Co dziś nowego w prawie i gospodarce? Co opublikowano w Dzienniku Ustaw, jakie akty prawne wchodzą w życie, jakie ważne interpretacje wydały sądy, co ogłosił GUS, a co zapowiedział rząd? Oto nasze subiektywne kalendarium dla profesjonalistów.

Publikacja: 03.12.2025 00:02

Opublikowano przepisy dot. podatku dochodowego związanego z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe

Mówi o tym obwieszczenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 17 listopada 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe (DzU z 2 grudnia 2025 r., poz.1672).

Podziemne garaże mają być budowane w sposób umożliwiający urządzenie w nich miejsc doraźnego schroni
