Opublikowano tekst jednolity ustawy o zdrowiu publicznym

W obwieszczeniu marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 5 lutego 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zdrowiu publicznym (DzU z 10 lutego 2026 r., poz. 149).

Opublikowano tekst jednolity rozporządzenia w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej

W obwieszczeniu ministra sprawiedliwości z 27 stycznia 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej (DzU z 10 lutego 2026 r., poz. 150).

Kwota bazowa emerytury

Opublikowano w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 9 lutego 2026 r. w sprawie kwoty bazowej w 2025 r. (MP z 10 lutego 2026 r., poz. 191).

Kwota bazowa wyniosła 7770,04 zł.

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2025 r.

Opublikowano w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 9 lutego 2026 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2025 r. (MP z 10 lutego 2026 r., poz. 192).

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2025 r. wyniosło 8903,56 zł.

Realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2025 r. w stosunku do 2024 r.

Opublikowano w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 9 lutego 2026 r. w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2025 r. w stosunku do 2024 r. (MP z 10 lutego 2026 r., poz. 193).

Realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2025 r. w stosunku do 2024 r. wyniósł 5,5 %.

Przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2025 r.

Opublikowano w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 9 lutego 2026 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2025 r. (MP z 10 lutego 2026 r., poz. 194).

Przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2025 r. wyniosło 9197,79 zł.

Rejestracje i upadłości przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2025 r. – podał GUS

W czwartym kwartale 2025 r. odnotowano 83 673 rejestracji przedsiębiorstw, tj. o 2,0% więcej niż w analogicznym okresie ub. r. oraz 102 upadłości, tj. o 7 więcej niż w czwartym kwartale 2024 r.

Ruszyły konsultacje publiczne projektu ustawy o zrównoważonym rozwoju miast

Do 23 lutego można zgłaszać uwagi do projektu ustawy o zrównoważonym rozwoju miast. Przygotowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej regulacje wprowadzają m.in. związek rozwojowy - elastyczną formę współpracy samorządów, która ma wzmocnić wspólne planowanie, poprawić dostęp mieszkańców do usług publicznych, zintegrować transport oraz zwiększyć odporność miast i ich obszarów funkcjonalnych na wyzwania klimatyczne.