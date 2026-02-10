Aktualizacja: 10.02.2026 18:49 Publikacja: 10.02.2026 17:09
W obwieszczeniu marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 5 lutego 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zdrowiu publicznym (DzU z 10 lutego 2026 r., poz. 149).
W obwieszczeniu ministra sprawiedliwości z 27 stycznia 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej (DzU z 10 lutego 2026 r., poz. 150).
Opublikowano w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 9 lutego 2026 r. w sprawie kwoty bazowej w 2025 r. (MP z 10 lutego 2026 r., poz. 191).
Kwota bazowa wyniosła 7770,04 zł.
Opublikowano w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 9 lutego 2026 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2025 r. (MP z 10 lutego 2026 r., poz. 192).
Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2025 r. wyniosło 8903,56 zł.
Opublikowano w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 9 lutego 2026 r. w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2025 r. w stosunku do 2024 r. (MP z 10 lutego 2026 r., poz. 193).
Realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2025 r. w stosunku do 2024 r. wyniósł 5,5 %.
Opublikowano w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 9 lutego 2026 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2025 r. (MP z 10 lutego 2026 r., poz. 194).
Przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2025 r. wyniosło 9197,79 zł.
W czwartym kwartale 2025 r. odnotowano 83 673 rejestracji przedsiębiorstw, tj. o 2,0% więcej niż w analogicznym okresie ub. r. oraz 102 upadłości, tj. o 7 więcej niż w czwartym kwartale 2024 r.
Do 23 lutego można zgłaszać uwagi do projektu ustawy o zrównoważonym rozwoju miast. Przygotowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej regulacje wprowadzają m.in. związek rozwojowy - elastyczną formę współpracy samorządów, która ma wzmocnić wspólne planowanie, poprawić dostęp mieszkańców do usług publicznych, zintegrować transport oraz zwiększyć odporność miast i ich obszarów funkcjonalnych na wyzwania klimatyczne.
