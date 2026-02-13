Automatyzacja w firmie: od software robotów do agentów AI

Zmiana jest ważna, bo dotyczy nie tylko tego, co firmy automatyzują, ale też jak podchodzą do projektowania pracy, ryzyka i nadzoru. Przez prawie dekadę Robotic Process Automation (RPA) kojarzyło się głównie z „software robotami”, które cierpliwie klikają i wykonują zadania w różnych informatycznych systemach zamiast człowieka. Dziś organizacje wchodzą w etap inteligentnej automatyzacji agentowej: używania narzędzi opartych na AI, które potrafią rozumować, uczyć się i dobierać strategię działania. Ta zmiana nie jest tylko kolejną aktualizacją technologii – to przestawienie sposobu myślenia o tym, jak projektować i nadzorować automatyzację w firmie.