Teresa Siudem: Gdzie skutecznie złożyć odwołanie?

Wniesienie odwołania bezpośrednio do sądu powszechnego, z pominięciem organu, który wydał decyzję, może mieć niekorzystne skutki prawne dla strony.

Publikacja: 13.02.2026 06:00

Gdzie skutecznie złożyć odwołanie?

Foto: Adobe Stock

Teresa Siudem

Zasady określone w Kodeksie postępowania administracyjnego są jasne: odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który decyzję wydał. A jeśli organ administracji publicznej, do którego pismo wniesiono, jest niewłaściwy w sprawie, niezwłocznie przekazuje je do organu właściwego i zawiadamia o tym wnoszącego podanie. Istotne jest, czy strona wniosła pismo w terminie – będzie on zachowany, nawet gdy odwołanie trafiło „pod niewłaściwy adres”. Zostanie ono uznane za skutecznie wniesione, gdy decyzję wydał także organ II instancji – samorządowe kolegium odwoławcze, a odwołanie trafiło bezpośrednio do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

