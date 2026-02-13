Teresa Siudem: Gdzie skutecznie złożyć odwołanie?

Zasady określone w Kodeksie postępowania administracyjnego są jasne: odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który decyzję wydał. A jeśli organ administracji publicznej, do którego pismo wniesiono, jest niewłaściwy w sprawie, niezwłocznie przekazuje je do organu właściwego i zawiadamia o tym wnoszącego podanie. Istotne jest, czy strona wniosła pismo w terminie – będzie on zachowany, nawet gdy odwołanie trafiło „pod niewłaściwy adres”. Zostanie ono uznane za skutecznie wniesione, gdy decyzję wydał także organ II instancji – samorządowe kolegium odwoławcze, a odwołanie trafiło bezpośrednio do wojewódzkiego sądu administracyjnego.