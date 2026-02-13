Podatki w firmach rodzinnych – jak zarządzać ryzykiem

W firmach rodzinnych podatki bywają postrzegane głównie jako zagadnienie techniczne, należące do działu księgowości lub zewnętrznych doradców. Tymczasem decyzje podatkowe mają wymiar właścicielski. Oddziałują bezpośrednio na bezpieczeństwo majątku, stabilność finansową przedsiębiorstwa oraz relacje w rodzinie. W odróżnieniu od firm o rozproszonym akcjonariacie, skutki decyzji podatkowych dotykają właścicieli w wielu wymiarach jednocześnie.

Zarządzanie podatkami to nie tylko wypełnianie obowiązków publicznoprawnych. To integralny element ładu właścicielskiego, który powinien być spójny z celami strategicznymi rodziny i firmy. Brak tej spójności oznacza, że przedsiębiorstwo może funkcjonować operacyjnie poprawnie, a jednocześnie generować ukryte ryzyka finansowe. Świadome podejście pozwala chronić majątek, planować rozwój firmy i przygotować przedsiębiorstwo na kolejne pokolenia.