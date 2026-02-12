Utwory z Pinteresta – jak korzystać, by nie naruszyć prawa?

Jedno kliknięcie wystarczy, aby zapisać pomysł, który może stać się początkiem nowego projektu. Platformy wizualne zrewolucjonizowały sposób, w jaki szukamy inspiracji i planujemy działania. Pinterest to jedna z najpopularniejszych platform internetowych, która umożliwia gromadzenie treści wizualnych oraz czerpanie inspiracji. Mimo że serwis powstał już w 2010 roku, to dopiero w ostatnich latach zyskał „drugie życie”. Dziś korzysta z niego ponad 553 milionów użytkowników miesięcznie. Dlaczego Pinterest znów przyciąga uwagę milionów użytkowników? Współczesne tempo życia sprawia, że coraz częściej szukamy gotowych rozwiązań, które usprawnią rozwiązywanie codziennych problemów. Pinterest dostarcza właśnie takich rozwiązań – umożliwia gromadzenie danych wizualnych, które ułatwiają planowanie i rozwijanie własnych projektów.