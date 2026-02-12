Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Utwory z Pinteresta – jak korzystać, by nie naruszyć prawa?

Mechanizm przypinania i dalszego udostępniania materiałów nie zmienia ich statusu prawnego i nie uprawnia użytkowników Pinteresta do swobodnego wykorzystywania zdjęć i filmów poza platformą.

Publikacja: 12.02.2026 05:40

Utwory z Pinteresta – jak korzystać, by nie naruszyć prawa?

Utwory z Pinteresta – jak korzystać, by nie naruszyć prawa?

Foto: Adobe Stock

Alicja Rytel, Karolina Zatorska

SPIS TREŚCI

  1. Pinterest i inne platformy wizualne – zasady działania
  2. Kiedy dochodzi do naruszenia praw autorskich?
  3. Jak legalnie korzystać ze zdjęć na Pinterest poza tą platformą?
  4. Odpowiedzialność za niewłaściwe wykorzystanie zdjęć
  5. Podsumowanie

Jedno kliknięcie wystarczy, aby zapisać pomysł, który może stać się początkiem nowego projektu. Platformy wizualne zrewolucjonizowały sposób, w jaki szukamy inspiracji i planujemy działania. Pinterest to jedna z najpopularniejszych platform internetowych, która umożliwia gromadzenie treści wizualnych oraz czerpanie inspiracji. Mimo że serwis powstał już w 2010 roku, to dopiero w ostatnich latach zyskał „drugie życie”. Dziś korzysta z niego ponad 553 milionów użytkowników miesięcznie. Dlaczego Pinterest znów przyciąga uwagę milionów użytkowników? Współczesne tempo życia sprawia, że coraz częściej szukamy gotowych rozwiązań, które usprawnią rozwiązywanie codziennych problemów. Pinterest dostarcza właśnie takich rozwiązań – umożliwia gromadzenie danych wizualnych, które ułatwiają planowanie i rozwijanie własnych projektów.

Pozostało jeszcze 93% artykułu

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
Zwolnienie dyscyplinarne bez wysłuchania pracownika może sporo kosztować
Biznes
Julita Karaś-Gasparska: Warto najpierw zapytać „dlaczego?”
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Cyfryzacja firm ze wsparciem finansowym
Biznes
Cyfryzacja firm ze wsparciem finansowym
Zwiększyła się dyscyplina postępowania o zatwierdzenie układu
Biznes
Zwiększyła się dyscyplina postępowania o zatwierdzenie układu
Są duże pieniądze dla spółdzielni na budowę mieszkań
Biznes
Są duże pieniądze dla spółdzielni na budowę mieszkań
Historyczne śródmieście Gdańska przyciąga klientów z całego kraju
Materiał Promocyjny
Historyczne śródmieście Gdańska przyciąga klientów z całego kraju
Reklama
Reklama
e-Wydanie