Włączają się kolejne silniki polskiego wzrostu gospodarczego

PKB Polski urósł w trzecim kwartale o 3,8 proc. r/r, najsilniej od trzech lat. Ten wynik ma nieoczywistych bohaterów: inwestycje i eksport.

Publikacja: 02.12.2025 04:05

Mikołaj Fidziński

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie czynniki wpłynęły na wzrost gospodarczy Polski w trzecim kwartale?
  • Dlaczego konsumpcja w Polsce nie spełniła oczekiwań analityków?
  • Jakie są prognozy wzrostu gospodarczego Polski na nadchodzące lata?
  • Jakie czynniki mogą wpłynąć na dalszy rozwój gospodarczy i stabilność konsumpcji w Polsce?
Główny Urząd Statystyczny zrewidował w górę szybki szacunek PKB z połowy listopada (3,7 proc.). Tym razem podał też strukturę wzrostu gospodarczego w trzecim kwartale. I ta nieco zaskoczyła.

Choć konsumpcja pozostaje bardzo ważnym czynnikiem wzrostu, to akurat ona rozczarowała wzrostem o 3,5 proc., sporo mniej od średnich oczekiwań analityków (4,4 proc. r/r). Jednocześnie należy wyraźnie podkreślić, że to wciąż bardzo dobry odczyt, który ma kilka fundamentów: solidny realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce (o około 4,4 proc. r/r w trzecim kwartale), odbudowane poduszki finansowe po okresie dwucyfrowej inflacji, właściwie najlepsze od początku pandemii nastroje konsumenckie, niskie bezrobocie czy obniżki stóp procentowych. W tym roku RPP obniżyła je już o 150 punktów bazowych, a rynek oczekuje kolejnego cięcia o 25 pb już w środę. Zresztą niższy od oczekiwań (także Narodowego Banku Polskiego) wynik konsumpcji w trzecim kwartale może być kolejnym argumentem za obniżką: obok nadspodziewanie dużego spadku inflacji w listopadzie do 2,4 proc. r/r oraz hamującego silniej od oczekiwań tempa wzrostu płac.

