PKB w górę, obligacje sprzedają się świetnie. Czy to czas na porządkowanie budżetu?

Wysoki wzrost, pokaźne środki z UE, opanowana inflacja, stabilny bilans płatniczy – polska gospodarka jest w dobrym momencie. Pytanie, czy to nie wyjątkowo sprzyjające okoliczności do odważniejszych zmian w finansach publicznych.

Publikacja: 24.02.2026 04:05

Foto: REUTERS/Kuba Stezycki

Mikołaj Fidziński

  • Jak aktualna kondycja polskiej gospodarki wpływa na możliwości odważniejszych reform finansów publicznych.
  • Dlaczego ekonomiści uważają, że przeprowadzenie konsolidacji fiskalnej teraz może być bardziej korzystne.
  • Jakie są prognozy dla polskiego wzrostu gospodarczego i jakie wyzwania mogą się pojawić w przyszłości.
  • W jaki sposób środki z Unii Europejskiej oraz inne czynniki wpływają na obecną sytuację makroekonomiczną Polski.
– Po 2026 r. wzrost gospodarczy będzie prawdopodobnie spowalniał, a następny dołek koniunktury może przypaść na lata 2028-2029 – mówi Michał Dybuła, główny ekonomista BNP Paribas Bank Polska. – Najlepiej byłoby więc, gdyby konsolidację finansów publicznych przeprowadzać w warunkach przyzwoitej koniunktury, gdy właściwie jedynym jej kosztem dla społeczeństwa jest wolniejszy wzrost realnych dochodów – wskazuje.

Żeby nie było wątpliwości: ekonomiści nie wieszczą Polsce kryzysu. Mamy w kolejnych latach nadal zbliżać się do Zachodu, niemniej nasz potencjał wzrostowy może się stopniowo obniżać, choćby ze względów demograficznych. Prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego zakładają, że w latach 2027-2031 (horyzont szacunków) PKB Polski będzie realnie rosnąć w tempie około 2,5-2,7 proc. rocznie.

