Przybywa tych, którzy przekonali się do restrukturyzacji

W ostatnim czasie przedsiębiorcy w Polsce coraz rzadziej postrzegają problemy finansowe jako nieuchronny koniec prowadzonej przez nich działalności, a częściej jako przesłankę do wdrożenia koniecznych zmian. Z podsumowania przygotowanego przez MGBI, które dotyczy 2025 r. („Podsumowanie MGBI za 2025 r.”), wyraźnie wynika zmiana w podejściu przedsiębiorców. Wielu z nich zamiast traktować problemy finansowe jako zapowiedź końca działalności firmy częściej decyduje się na sięgnięcie po narzędzia restrukturyzacyjne, odkładając upadłość na sam koniec możliwych scenariuszy.

Moment wyboru właściwej ścieżki postępowania w kryzysie finansowym ma często kluczowe znaczenie i decyduje o możliwości uzdrowienia firmy albo o konieczności jej likwidacji. W praktyce oznacza to, że zarządy i właściciele firm muszą dziś realnie rozumieć dostępne rozwiązania prawne. To od ich decyzji będzie zależeć sposób postępowania w sytuacji narastających problemów w działalności przedsiębiorstwa. Restrukturyzacja staje się więc realnym ratunkiem dla przedsiębiorstw stojących przed zagrożeniem upadłości.

Restrukturyzacja czy upadłość?

Warto uporządkować podstawowe pojęcia, takie jak restrukturyzacja i upadłość, które w debacie publicznej – a nierzadko także wśród samych przedsiębiorców – czasami wciąż są ze sobą mylone.

Wybór pomiędzy restrukturyzacją a upadłością w praktyce wyznacza granicę między próbą ratowania biznesu a jego zakończeniem. Dla zarządów przedsiębiorstw i ich właścicieli kluczowe jest ustalenie, czy przedsiębiorstwo nadal ma szanse na efektywne działanie, czy można wynegocjować porozumienie z wierzycielami oraz czy możliwe jest utrzymanie miejsc pracy i stabilnych relacji biznesowych. Z praktyki postępowań restrukturyzacyjnych wynika, że im wcześniej przedsiębiorca rozpocznie działania mające na celu poprawę swojej sytuacji prawnej i finansowej, tym większą liczbą możliwych rozwiązań będzie dysponował. Zwiększają się również szanse na skuteczne przeprowadzenie restrukturyzacji. Przed analizą danych za 2025 r., przygotowanych przez MGBI, konieczne jest jasne rozróżnienie tych dwóch narzędzi prawnych, jakimi są restrukturyzacja i upadłość. To pozwoli zrozumieć, dlaczego coraz więcej firm wybiera właśnie restrukturyzację zamiast upadłości.

Zasady postępowania

Zgodnie z art. 3 prawa restrukturyzacyjnego celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego – również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu praw wierzycieli. Postępowanie restrukturyzacyjne może być prowadzone wobec dłużnika, który jest niewypłacalny albo zagrożony niewypłacalnością, przy czym przez zagrożenie niewypłacalnością rozumie się sytuację, w której stan ekonomiczny dłużnika wskazuje, że w niedługim czasie może on stać się niewypłacalny.