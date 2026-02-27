Przejrzystość płac jako nowy standard ochrony pracowników

W 2026 roku Polska, podobnie jak inne kraje unijne, stoi przed obowiązkiem pełnego wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 10 maja 2023 roku, której celem jest wzmocnienie zasady równego wynagrodzenia kobiet i mężczyzn wykonujących taką samą pracę lub pracę o tej samej wartości. Dyrektywa ta wprowadza szereg mechanizmów mających zwiększyć przejrzystość zasad wynagradzania oraz ułatwić pracownikom dochodzenie roszczeń w razie dyskryminacji płacowej.

Reklama Reklama

Nasz ustawodawca w pewnej mierze wyprzedził nawet inne kraje UE, wprowadzając pierwszą nowelizację w tym zakresie w czerwcu 2025 roku (rozpoczęcie obowiązywania 24 grudnia 2026 roku). Polski pracodawca już od końca 2025 roku musi informować kandydatów o wynagrodzeniu początkowym lub przedziale płac jeszcze przed pierwszą rozmową kwalifikacyjną. Jeżeli nie decyduje się na publikację widełek w ogłoszeniu, musi poinformować kandydatów o wysokości wynagrodzenia początkowego lub o proponowanym przedziale płac przed pierwszą rozmową kwalifikacyjną. Przepisy te to jednak dopiero początek rewolucji, która wydarzy się w systemach państw członkowskich do 7 czerwca 2026 roku.

Projekt polskiej ustawy, który został opublikowany 16 grudnia 2025 roku, jest obecnie na etapie konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych.

Zakres zastosowania

Projekt ustawy obejmuje wszystkich pracodawców w sektorze prywatnym i publicznym oraz wszystkich pracowników w rozumieniu kodeksu pracy. Oznacza to, że regulacja obejmuje osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę. Jednocześnie projekt nie obejmuje osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym świadczących usługi w modelu B2B. Jest to rozwiązanie, które budzi pewne wątpliwości w świetle prawa unijnego. Dyrektywa odwołuje się bowiem do szerokiej kategorii pracowników (workers) w rozumieniu orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, co sugeruje możliwość objęcia nią osób pracujących na umowach cywilnoprawnych, w tym samozatrudnionych, jeśli spełniają określone kryteria, w szczególności jeśli taka osoba wykonuje w sposób de facto niezależny czynności na rzecz jednego podmiotu.

Przejrzyste płace

Jednym z kluczowych elementów polskiego projektu ustawy jest obowiązek wartościowania pracy. Obecny projekt ustawy o wzmocnieniu stosowania prawa do jednakowego wynagrodzenia mężczyzn i kobiet za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości ma wprowadzić zobowiązanie pracodawców, bez względu na ich wielkość, do stworzenia struktur wynagrodzeń umożliwiających analizę, czy pracownicy znajdują się w porównywalnej sytuacji. W celu wdrożenia dyrektywy w projekcie określono jako wymóg minimalny stosowanie czterech obligatoryjnych kryteriów oceny wartości pracy: umiejętności, wysiłek, odpowiedzialność i warunki pracy. Pracodawcy będą mogli, w stosownych przypadkach, uwzględniać dodatkowe kryteria lub ich podkategorie. Wszystkie kryteria muszą być stosowane w sposób obiektywny oraz neutralny pod względem płci, wykluczając wszelką bezpośrednią lub pośrednią dyskryminację ze względu na płeć.