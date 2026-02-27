Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Ochrona środowiska: granica i kierunek rozwoju przedsiębiorczości

Opłaty środowiskowe, system handlu uprawnieniami do emisji, wsparcie dla odnawialnych źródeł energii czy zachęty podatkowe stanowią przykłady prób godzenia interesu gospodarczego z ochroną przyrody.

Publikacja: 27.02.2026 11:08

Ochrona środowiska: granica i kierunek rozwoju przedsiębiorczości

Foto: Adobe Stock

JAKUB POKOJ

Relacja pomiędzy ochroną środowiska a swobodą działalności gospodarczej należy do najbardziej złożonych zagadnień współczesnego prawa publicznego. Z jednej strony przedsiębiorczość stanowi fundament społecznej gospodarki rynkowej, gwarantowanej konstytucyjnie i traktowanej jako jeden z filarów rozwoju państwa. Z drugiej strony środowisko naturalne jest dobrem wspólnym, którego ochrona została wyraźnie podniesiona do rangi obowiązku władz publicznych oraz każdego człowieka. W praktyce obie te wartości niejednokrotnie wchodzą ze sobą w konflikt, wymagając wyważenia interesów prywatnych i publicznych.

Konstytucyjne podstawy

Konstytucyjna konstrukcja ustroju gospodarczego opiera się na zasadzie społecznej gospodarki rynkowej, której elementem jest wolność działalności gospodarczej. Wolność ta oznacza możliwość podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności w sposób swobodny, w wybranej formie organizacyjnej, przy zachowaniu zasad rynkowej konkurencji. Jednocześnie Konstytucja RP dopuszcza jej ograniczenie, lecz wyłącznie w drodze ustawy i ze względu na ważny interes publiczny.

Ochrona środowiska jest natomiast wyraźnie wskazana jako obowiązek władz publicznych oraz jako element bezpieczeństwa ekologicznego współczesnych i przyszłych pokoleń. Ustawodawca nie tylko może, ale wręcz musi tworzyć regulacje służące zapobieganiu degradacji środowiska. Oznacza to, że konstytucyjnie umocowany obowiązek ochrony środowiska stanowi jedną z przesłanek dopuszczalnego ograniczania wolności działalności gospodarczej.

Kluczową rolę w godzeniu obu wartości odgrywa zasada zrównoważonego rozwoju. Zakłada ona integrację działań gospodarczych, społecznych i środowiskowych w taki sposób, aby rozwój ekonomiczny nie odbywał się kosztem nieodwracalnej degradacji przyrody. Nie oznacza to jednak hamowania działalności gospodarczej, lecz jej prowadzenie w granicach wyznaczonych przez wymogi ochronne.

Aktualne ramy prawne

Transformacja regulacyjna związana z tzw. konstytucją dla biznesu oraz wejściem w życie ustawy – Prawo przedsiębiorców zmodyfikowała dotychczasową konstrukcję działalności gospodarczej. Ujednolicono definicję przedsiębiorcy i działalności gospodarczej, wprowadzono zasadę domniemania uczciwości przedsiębiorcy oraz zasadę proporcjonalności w działaniach organów administracji.

Reklama
Reklama

Jednak równolegle obserwujemy wzrost liczby oraz znaczenia regulacji środowiskowych. Rozbudowie ulegają obowiązki ewidencyjne, sprawozdawcze i finansowe, a organy kontrolne otrzymują coraz szersze kompetencje. W praktyce oznacza to, że swoboda działalności gospodarczej funkcjonuje w coraz bardziej złożonym otoczeniu regulacyjnym, w którym wymogi środowiskowe odgrywają rolę pierwszoplanową.

Sprawy przyrody

Odrębny wymiar ograniczeń wynika z przepisów dotyczących ochrony przyrody. W przeciwieństwie do ogólnych regulacji środowiskowych normy te odnoszą się bezpośrednio do konkretnych tworów przyrody, jak np. obszarów chronionych, siedlisk, gatunków roślin i zwierząt. Prowadzenie działalności gospodarczej na terenach objętych formami ochrony przyrody może podlegać szczególnym zakazom i nakazom, a w niektórych przypadkach może wymagać nawet uzyskania dodatkowych zezwoleń.

Ograniczenia te mogą dotyczyć m.in. inwestycji budowlanych, wycinki drzew, przekształcania terenu, emisji zanieczyszczeń czy gospodarowania odpadami. W praktyce oznacza to konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko lub strategicznej oceny oddziaływania na środowisko już na etapie planowania przedsięwzięcia. Niedochowanie tych wymogów może prowadzić do wstrzymania inwestycji, nałożenia kar finansowych, a nawet cofnięcia decyzji administracyjnych.

Obowiązki środowiskowe

Współczesny przedsiębiorca musi liczyć się z szerokim katalogiem obowiązków środowiskowych. Do najistotniejszych należą: obowiązki sprawozdawcze w ramach Bazy Danych o Odpadach, ewidencjonowanie i prawidłowe przekazywanie odpadów, raportowanie emisji w systemach krajowych, uiszczanie opłat za korzystanie ze środowiska, przestrzeganie norm emisyjnych i jakościowych, uzyskiwanie decyzji środowiskowych i pozwoleń sektorowych czy, jakże ostatnio głośne, obowiązki związane z wprowadzaniem stref czystego transportu.

Zakres obowiązków zależy od rodzaju i skali działalności. Im większe oddziaływanie na środowisko, tym bardziej rozbudowany system wymogów prawnych. Ustawodawca konsekwentnie realizuje zasadę „zanieczyszczający płaci”, przenosząc koszty ochrony środowiska na podmioty korzystające z jego zasobów.

Odpowiedzialność i sankcje

Naruszenie obowiązków środowiskowych wiąże się często z dotkliwymi konsekwencjami. System odpowiedzialności obejmuje sankcje administracyjne, cywilne oraz karne. Administracyjne kary pieniężne mogą osiągać bardzo wysokie kwoty, szczególnie w przypadku poważnych naruszeń dotyczących odpadów, emisji czy gospodarki wodnej.

Reklama
Reklama

Jednocześnie orzecznictwo podkreśla konieczność proporcjonalności sankcji. Ustawodawca nie może wprowadzać mechanizmów automatycznych, które nie uwzględniają stopnia winy czy rzeczywistego zagrożenia dla środowiska. Ochrona przyrody i środowiska nie usprawiedliwia stosowania środków nadmiernie represyjnych.

Kwestia ekonomizacji

Współczesne podejście do relacji gospodarki i środowiska ewoluowało od modelu administracyjnego, a więc opartego na zakazach i nakazach, do modelu ekonomicznego, wykorzystującego instrumenty rynkowe. Opłaty środowiskowe, system handlu uprawnieniami do emisji, wsparcie dla odnawialnych źródeł energii czy zachęty podatkowe stanowią przykłady prób godzenia interesu gospodarczego z ochroną przyrody.

Coraz większą rolę odgrywa także koncepcja odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. Inwestowanie w odnawialne źródła energii, ograniczanie zużycia surowców, wdrażanie systemów zarządzania środowiskowego nie tylko zmniejsza ryzyko sankcji, ale także wzmacnia konkurencyjność i wizerunek firmy.

W poszukiwaniu równowagi

Analiza relacji między ochroną środowiska a swobodą działalności gospodarczej prowadzi do wniosku, że nie są to wartości przeciwstawne, lecz wymagające harmonizacji. Prawo powinno tworzyć takie ramy funkcjonowania rynku, które umożliwiają rozwój gospodarczy przy jednoczesnym zachowaniu podstawowych procesów przyrodniczych.

Z jednej bowiem strony niedopuszczalne jest absolutyzowanie wolności gospodarczej i ignorowanie jej skutków środowiskowych. Z drugiej nadmierna reglamentacja może prowadzić do ograniczenia innowacyjności, zahamowania inwestycji i osłabienia konkurencyjności przedsiębiorstw. Kluczowe znaczenie ma więc zachowanie proporcjonalności, przejrzystości regulacji oraz stabilności prawa. Przedsiębiorcy muszą mieć możliwość przewidywania skutków swoich działań, a na organach państwa spoczywa obowiązek stosowania przepisów w sposób wyważony i zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Nowe standardy

Ochrona środowiska i swoboda działalności gospodarczej pozostają w dynamicznej relacji, której kształt zależy od decyzji ustawodawcy, praktyki organów administracji oraz orzecznictwa sądów. Współczesne wyzwania klimatyczne, rosnąca presja społeczna oraz transformacja energetyczna powodują, że znaczenie regulacji środowiskowych będzie wzrastać.

Reklama
Reklama

Nie oznacza to jednak marginalizacji przedsiębiorczości. Wprost przeciwnie. Przyszłość należy bowiem do modeli gospodarczych, które integrują efektywność ekonomiczną z odpowiedzialnością środowiskową. W tym sensie ochrona środowiska nie stanowi bariery dla działalności gospodarczej, lecz wyznacza jej nowe, jakościowe standardy.

autor: Jakub Pokoj, radca prawny, doktor, AVENTUM Kancelaria Prawna Radców Prawnych i Adwokatów Malik, Pokoj i partnerzy sp.p.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: Rzeczpospolita

Za największą część udzielonych patentów odpowiadają chemia i metalurgia – to 23,9%.
Nawigator prawny Poradnik
Jednolity Sąd Patentowy: pierwsze doświadczenia procesowe i najnowsze zmiany
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX w Warszawie
Materiał Promocyjny
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX w Warszawie
Centralny magazyn OMODA & JAECOO w Duchnicach rośnie wraz z rekordową sprzedażą w Polsce
Materiał Promocyjny
Rekordy sprzedaży i większy magazyn w Duchnicach
Granice wykładni w procesie likwidacji spółek kapitałowych
Nawigator prawny Poradnik
Granice wykładni w procesie likwidacji spółek kapitałowych
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w październiku w Warszawie wyn
Nawigator prawny Poradnik
Przejrzystość płac jako nowy standard ochrony pracowników
Arabia Saudyjska. W krainie gościnności
Materiał Promocyjny
Arabia Saudyjska. W krainie gościnności
Zdjęcie produktowe i ryzyka prawne
Nawigator prawny Poradnik
Zdjęcie produktowe i ryzyka prawne
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Materiał Promocyjny
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama