Ochrona środowiska: granica i kierunek rozwoju przedsiębiorczości

Relacja pomiędzy ochroną środowiska a swobodą działalności gospodarczej należy do najbardziej złożonych zagadnień współczesnego prawa publicznego. Z jednej strony przedsiębiorczość stanowi fundament społecznej gospodarki rynkowej, gwarantowanej konstytucyjnie i traktowanej jako jeden z filarów rozwoju państwa. Z drugiej strony środowisko naturalne jest dobrem wspólnym, którego ochrona została wyraźnie podniesiona do rangi obowiązku władz publicznych oraz każdego człowieka. W praktyce obie te wartości niejednokrotnie wchodzą ze sobą w konflikt, wymagając wyważenia interesów prywatnych i publicznych.

Konstytucyjne podstawy

Konstytucyjna konstrukcja ustroju gospodarczego opiera się na zasadzie społecznej gospodarki rynkowej, której elementem jest wolność działalności gospodarczej. Wolność ta oznacza możliwość podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności w sposób swobodny, w wybranej formie organizacyjnej, przy zachowaniu zasad rynkowej konkurencji. Jednocześnie Konstytucja RP dopuszcza jej ograniczenie, lecz wyłącznie w drodze ustawy i ze względu na ważny interes publiczny.

Ochrona środowiska jest natomiast wyraźnie wskazana jako obowiązek władz publicznych oraz jako element bezpieczeństwa ekologicznego współczesnych i przyszłych pokoleń. Ustawodawca nie tylko może, ale wręcz musi tworzyć regulacje służące zapobieganiu degradacji środowiska. Oznacza to, że konstytucyjnie umocowany obowiązek ochrony środowiska stanowi jedną z przesłanek dopuszczalnego ograniczania wolności działalności gospodarczej.

Kluczową rolę w godzeniu obu wartości odgrywa zasada zrównoważonego rozwoju. Zakłada ona integrację działań gospodarczych, społecznych i środowiskowych w taki sposób, aby rozwój ekonomiczny nie odbywał się kosztem nieodwracalnej degradacji przyrody. Nie oznacza to jednak hamowania działalności gospodarczej, lecz jej prowadzenie w granicach wyznaczonych przez wymogi ochronne.

Aktualne ramy prawne

Transformacja regulacyjna związana z tzw. konstytucją dla biznesu oraz wejściem w życie ustawy – Prawo przedsiębiorców zmodyfikowała dotychczasową konstrukcję działalności gospodarczej. Ujednolicono definicję przedsiębiorcy i działalności gospodarczej, wprowadzono zasadę domniemania uczciwości przedsiębiorcy oraz zasadę proporcjonalności w działaniach organów administracji.