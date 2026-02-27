Jednolity Sąd Patentowy: pierwsze doświadczenia procesowe i najnowsze zmiany

Kiedy w 2023 roku Jednolity Sąd Patentowy rozpoczął działalność, prawie trzy lata temu wszyscy zainteresowani patentami mieli liczne wątpliwości. Dzisiaj sytuacja jest pewniejsza, jednak nadal potrafi się zmieniać z dnia na dzień.

Właściwość sądu

Jednolity Sąd Patentowy (Unified Patent Court, UPC) to sąd wspólny dla 18 krajów Unii Europejskiej, który jest właściwy do rozpatrywania spraw związanych z patentem europejskim o jednolitym skutku lub w klasycznej formule, z walidacjami w wybranych krajach. Celem, który stał za tym projektem, jest obniżenie kosztów i ułatwienie zarówno uzyskiwania ochrony w Europie, jak i egzekwowania praw z patentu. Przed tym sądem pozwać można przede wszystkim w sprawie naruszenia patentu, unieważnienia patentu, a także stwierdzenia nienaruszenia prawa wyłącznego.

Specyfika postępowania

Gdy klient pyta o szczegóły postępowania, czas trwania, koszty, to w przypadku postępowania przed UPC można udzielić stosunkowo precyzyjnych odpowiedzi. Procedura zakłada konkretne czynności do wykonania, a dodatkowo terminy składania pism wynikają z przepisów. W przypadku naruszenia patentu procedura kończy się w pierwszej instancji wyrokiem w niewiele ponad rok.

Terminy, wydawałoby się, są odległe – mówimy o terminach nawet trzymiesięcznych. To pozornie długi czas. Często naraz odpowiada się na różne zagadnienia, a dodatkowo przy okazji unieważnienia patentu konieczne jest przeprowadzenie badania stanu techniki w ramach przygotowania odpowiedzi. Dodatkowo każdorazowo konieczne jest zapoznanie się z najnowszym orzecznictwem. Jest to o tyle istotne, że UPC cały czas tworzy pewien standard działania, który przez najbliższych kilka lat jeszcze nie utrwali się na tyle, żeby pozostać niezmiennym. Oznacza to, że w zasadzie każdego dnia może zostać wydany wyrok, który zmienia dotychczasowe podejście sądu do wskazanego zagadnienia.

Istotną kwestią w sprawach patentowych jest sposób określania poziomu wynalazczego. Do tej pory spotkałem się z czterema różnymi podejściami – mają one pewne elementy wspólne, jednak każdy z tych sposobów jest inny i w niektórych przypadkach te różnice mogą zaważyć o wygranej bądź przegranej sprawie.