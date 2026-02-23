Rzeczpospolita
Salomonowy ruch prezydenta w sprawie Lex Huawei. Cyberbezpieczeństwo na nowych zasadach

Za około miesiąc wejdzie w życie ustawa dająca rządowi możliwość wykluczenia ryzykownych producentów sprzętu teleinformatycznego. Przygotować muszą się na nią tysiące przedsiębiorstw.

Aktualizacja: 23.02.2026 15:40 Publikacja: 23.02.2026 05:02

Prezydent podpisuje Lex Huawei, ale kieruje ustawę do TK. Co to oznacza dla rynku?

Foto: PAP/Radek Pietruszka

Urszula Zielińska

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie możliwości wykluczenia ryzykownych dostawców daje nowa ustawa?
  • Jakie są opinie przedsiębiorców na temat nowelizacji ustawy o KSC?
  • Jakie zmiany w cyberbezpieczeństwie planuje rząd?
  • Jakie nowe obowiązki będą nakładane na firmy i administrację publiczną w związku z ustawą?
Pozostało jeszcze 96% artykułu

Od pięciu do ośmiu lat (zależy, jak liczyć) trwało w Polsce uchwalanie kompletu przepisów zwanych „Lex Huawei”: z jednej strony wzmacniających system reagowania na ataki cyberprzestępców, a z drugiej pozwalających państwu wykluczyć z rynku sprzętu telekomunikacyjnego i informatycznego firmy uznane za dostawców wysokiego ryzyka (DWR).

19 lutego ustawę o zmianie ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (KSC), bo o niej mowa, podpisał prezydent Karol Nawrocki. Wprawdzie z powodu części zapisów, budzących trwającą do końca dyskusję, skierował ustawę również do Trybunału Konstytucyjnego, ale zastosował procedurę tzw. kontroli następczej, która nie wstrzymuje wejścia w życie noweli. Co teraz? Na co muszą przygotować się przedsiębiorstwa i administracja publiczna?

Pozostało jeszcze 92% artykułu

