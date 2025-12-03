Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Rekordy w PPK, ale wielu Polaków nęci wypłata przed świętami

Nie warto sięgać po pieniądze z PPK doraźnie, choćby dla podreperowania budżetu domowego przed świętami. Tak nie zbudujemy poduszki finansowej na czas emerytury – mówią eksperci. I życzą, by magia świąt nie zepsuła magii procenta składanego.

Publikacja: 03.12.2025 04:01

Rekordy w PPK, ale wielu Polaków nęci wypłata przed świętami

Foto: Adobe Stock

Piotr Skwirowski

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Ilu uczestników było w PPK na koniec października 2025 r. i jaką wartość miały zgromadzone przez nich aktywa?
  • W jaki sposób konstrukcja PPK wpływa na solidne stopy zwrotu oraz jakie są różnice w zyskach w zależności od funduszu zdefiniowanej daty?
  • Dlaczego eksperci odradzają sięganie po środki z PPK doraźnie, na przykład w okresie przedświątecznym?
  • Jakie są konsekwencje wcześniejszego wycofania środków z PPK dla uczestników programu?
Pozostało jeszcze 94% artykułu

Wedle najświeższych oficjalnych danych, na koniec października łączna wartość aktywów netto zgromadzonych w Pracowniczych Planach Kapitałowych osiągnęła 42,60 mld zł. Oznacza to rekordowy miesięczny wzrost o 1,78 mld zł. Te same dane wskazują, że z PPK aktywnie korzystało 4,04 mln osób. Tylko w październiku do programu dołączyło 39,7 tys. osób. Łączna partycypacja sięgnęła 55,89 proc., a w największych firmach, które zatrudniają ponad 1000 osób, aż 82,86 proc. Trzeba jednak pamiętać, że dane na temat partycypacji dotyczą tylko tych firm, które uruchomiły u siebie PPK, a nie wszystkich pracowników uprawnionych do udziału w tym programie, których liczbę szacowano na 11,5 mln.

Pozostało jeszcze 92% artykułu

PRO.RP.PL tylko za 39 zł!

Przygotuj się na najważniejsze zmiany prawne w 2025 r. Wszystko o składce zdrowotnej, wprowadzeniu kasowego PIT i procedury SME. Raporty biznesowe, analizy ekonomiczne, webinary oraz użyteczne kalendarium.
Kup teraz Zaloguj się
Polskie sklepy stawiają na sztuczną inteligencję
Raporty ekonomiczne
Polskie sklepy stawiają na sztuczną inteligencję
Włączają się kolejne silniki polskiego wzrostu gospodarczego
Raporty ekonomiczne
Włączają się kolejne silniki polskiego wzrostu gospodarczego
Obligacje rządzą w TFI, a które towarzystwo rządzi obligacjami?
Raporty ekonomiczne
Obligacje rządzą w TFI, a które towarzystwo rządzi obligacjami?
Biznes wdraża AI, ale nie wie po co. Polacy wierzą w „centralny mózg” i dane z podsłuchów
Raporty ekonomiczne
Biznes wdraża AI, ale nie wie po co. Polacy wierzą w „centralny mózg” i dane z podsłuchów
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Materiał Promocyjny
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Kariera w ESG - dobra oferta dla optymistów z misją
Raporty ekonomiczne
Kariera w ESG - dobra oferta dla optymistów z misją
Nowa era budownictwa: roboty w służbie ludzi i środowiska
Materiał Promocyjny
Nowa era budownictwa: roboty w służbie ludzi i środowiska
Reklama
Reklama
e-Wydanie