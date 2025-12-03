Aktualizacja: 03.12.2025 04:19 Publikacja: 03.12.2025 04:01
Foto: Adobe Stock
Wedle najświeższych oficjalnych danych, na koniec października łączna wartość aktywów netto zgromadzonych w Pracowniczych Planach Kapitałowych osiągnęła 42,60 mld zł. Oznacza to rekordowy miesięczny wzrost o 1,78 mld zł. Te same dane wskazują, że z PPK aktywnie korzystało 4,04 mln osób. Tylko w październiku do programu dołączyło 39,7 tys. osób. Łączna partycypacja sięgnęła 55,89 proc., a w największych firmach, które zatrudniają ponad 1000 osób, aż 82,86 proc. Trzeba jednak pamiętać, że dane na temat partycypacji dotyczą tylko tych firm, które uruchomiły u siebie PPK, a nie wszystkich pracowników uprawnionych do udziału w tym programie, których liczbę szacowano na 11,5 mln.
Wykorzystanie sztucznej inteligencji jako główny trend wskazuje 42 proc. badanych firm handlowych. Choć dla wiel...
PKB Polski urósł w trzecim kwartale o 3,8 proc. r/r, najsilniej od trzech lat. Ten wynik ma nieoczywistych bohat...
Obligacje przejęły rynek TFI, a to właśnie ich wyniki zdecydowały o tegorocznym rankingu „Rzeczpospolitej”. Najl...
Firmy nad Wisłą mocno zaangażowały się w projekty bazujące na sztucznej inteligencji. Wygląda to jednak na bezce...
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
Jednym z głównych wyzwań specjalistów i menedżerów ESG jest brak zrozumienia sensu zrównoważonego rozwoju, lecz...
Robotyzacja procesów budowlanych przestała być futurystyczną wizją. Staje się realnym narzędziem, które można zastosować tu i teraz. Na współczesnym placu budowy rola człowieka będzie się zmieniać – mówi Mirosław Rzeszutko, Head of Product Management w firmie wienerberger.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas