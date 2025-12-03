Wedle najświeższych oficjalnych danych, na koniec października łączna wartość aktywów netto zgromadzonych w Pracowniczych Planach Kapitałowych osiągnęła 42,60 mld zł. Oznacza to rekordowy miesięczny wzrost o 1,78 mld zł. Te same dane wskazują, że z PPK aktywnie korzystało 4,04 mln osób. Tylko w październiku do programu dołączyło 39,7 tys. osób. Łączna partycypacja sięgnęła 55,89 proc., a w największych firmach, które zatrudniają ponad 1000 osób, aż 82,86 proc. Trzeba jednak pamiętać, że dane na temat partycypacji dotyczą tylko tych firm, które uruchomiły u siebie PPK, a nie wszystkich pracowników uprawnionych do udziału w tym programie, których liczbę szacowano na 11,5 mln.