Handel podąża za światowym biznesem, wskazując wykorzystanie sztucznej inteligencji jako dominujący trend. Przedsiębiorcy zwracają też uwagę na ostrą wojnę cenową czy personalizowanie zakupów, poprzez analizę danych o klientach – wynika z raportu RetailTech2025, autorstwa firmy Exorigo Upos, który „Rzeczpospolita” poznała pierwsza.

Wykorzystanie sztucznej inteligencji jako kluczowy element budowania przewagi konkurencyjnej wskazuje 42 proc. Drugim najsilniej odczuwanym przez rynek zjawiskiem jest silna presja cenowa, co zadeklarowało 38 proc. Raport powstał w oparciu o badanie średnich i dużych firm zajmujących się handlem elektroniką, kosmetykami czy żywnością.