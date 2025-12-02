Rzeczpospolita
Polskie sklepy stawiają na sztuczną inteligencję

Wykorzystanie sztucznej inteligencji jako główny trend wskazuje 42 proc. badanych firm handlowych. Choć dla wielu to nadal głównie deklaracje, to branża zdecydowanie zmierza w stronę upowszechniania się tego typu narzędzi.

Publikacja: 02.12.2025 04:07

Polskie sklepy stawiają na sztuczną inteligencję

Foto: Adobe Stock

Piotr Mazurkiewicz

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie są najczęstsze wyzwania związane z wdrażaniem sztucznej inteligencji w handlu?
  • W jaki sposób polskie firmy wykorzystują sztuczną inteligencję do zwiększania efektywności biznesowej?
  • Jakie są główne bariery ograniczające tempo wdrożeń AI w Polsce?
  • Jakie różnice w zastosowaniu AI można zauważyć pomiędzy różnymi sektorami handlu?
Handel podąża za światowym biznesem, wskazując wykorzystanie sztucznej inteligencji jako dominujący trend. Przedsiębiorcy zwracają też uwagę na ostrą wojnę cenową czy personalizowanie zakupów, poprzez analizę danych o klientach – wynika z raportu RetailTech2025, autorstwa firmy Exorigo Upos, który „Rzeczpospolita” poznała pierwsza.

Wykorzystanie sztucznej inteligencji jako kluczowy element budowania przewagi konkurencyjnej wskazuje 42 proc. Drugim najsilniej odczuwanym przez rynek zjawiskiem jest silna presja cenowa, co zadeklarowało 38 proc. Raport powstał w oparciu o badanie średnich i dużych firm zajmujących się handlem elektroniką, kosmetykami czy żywnością.

